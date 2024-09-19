Вышел трейлер комедии «Говорит Земля!» с Филипенко и Горбачевой

Опубликован новый трейлер российской фантастической комедии "Говорит Земля!"

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В ролях - звёзды отечественного кино: Антон Филипенко, Ирина Горбачева, Степан Девонин, Елена Подкаминская, Гоша Куценко, Александр Пашутин и другие.

По сюжету мужику по имени Стас планета Земля лично сообщает о своей аллергии на людей, в связи с чем он становится экоактивистом.

Фильм забрал половину наград в программе полнометражных дебютов на фестивале "Короче".

Премьера - 3 октября.

Предыдущий трейлер - здесь. Отметим, что рейтинг фильма повысился с 12+ до 16+.