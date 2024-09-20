Анонсирован сериал по мотивам конкурса «Нашествие: Молодые Ветра»

В октябре выйдет сериал по мотивам музыкального конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», рассказал в эфире НСН Денис Майданов.

Сериал «Музыка времени» расскажет историю молодых музыкантов, которые решили принять участие в конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», рассказал в пресс-центре НСН заслуженный артист РФ, первый зампред комитета Госдумы по культуре, певец Денис Майданов.

«Сериал «Музыка времени» - молодежный музыкальный проект. Сюжет очень простой и понятный, но в то же время очень рабочий: музыканты из разных стран соединились между собой в онлайн-группу. В какой-то момент они узнают о конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», который проходит в Москве. Победа в этом конкурсе - ротация в эфире «НАШЕго Радио», концертный тур, клипы и так далее. Для юных музыкантов это шанс победить и вырваться из ситуации, в которой они находятся. Поскольку они живут в историческом моменте, они всю дорогу, все 12 серий сериала идут к своей победе. Очень ожидаемая премьера выйдет в октябре», - сказал собеседник НСН.

Ранее генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, являющийся также продюсером фильма «Руки Вверх!», рассказал НСН, что фильм о группе Сергея Жукова может стать событием, сравнимым с его аншлагами.