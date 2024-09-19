Для поддержки кино на Дальнем Востоке выделят субвенцию

Субвенция в размере 200 млн рублей будет предусмотрена для поддержки кинопроизводства на Дальнем Востоке в 2025 году, планируется производство одной-двух картин в год. Об этом сообщил исполнительный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) по социальному развитию Гасан Гасанбалаев в ходе пленарного заседания форума регионального кинематографа "Новый вектор. Дальний Восток".

"Мы на следующий год вместе с Фондом кино запускаем отдельный трек по Дальнему Востоку и 200 млн [рублей] ежегодно будем выделять компаниям, которые будут снимать о Дальнем Востоке фильмы. Мы сейчас проходим определенный ряд бюрократических процедур совместно с Министерством культуры [России], - сказал Гасанбалаев. - Это будет исключительно трек по Дальнему Востоку, не конкуренция со всей страной, а только дальневосточные фильмы, которые будут о Дальнем Востоке либо будут сниматься на Дальнем Востоке. <...> Мы надеемся, что один-два фильма мы будем ежегодно поддерживать".

Предполагаются субвенции на поддержку кинопроизводства и создание отдельной комиссии. Как следует из представленной презентации о порядке проведения отбора, речь идет о проектах по созданию национальных фильмов, подчеркивающих идентичность субъектов ДФО, их символику, географические особенности и историко-культурное наследие, уникальные традиции и обычаи, содержащие в себе локации Дальнего Востока. Среди ожидаемых результатов - привлечение крупных кинопроизводителей, использование инфраструктуры региона и популяризация региона путем широкого кинопроката.

Как сообщается на сайте КРДВ, по информации министра культуры Республики Бурятия Соелмы Дагаевой, в регионе поставлена цель в течение трех лет создать инфраструктуру и сервисы для развития внутреннего кинопроизводства, увеличить долю креативных индустрий в валовом региональном продукте и создать условия для привлечения внешних студий в целях создания кинокартин хорошего качества. В Бурятии при поддержке Минвостокразвития до конца 2025 года будет построен кинопавильон с собственной материально-технической базой, помимо залов для съемок, в него войдут студии звукозаписи, монтажа и анимации. Кинопавильон станет частью создаваемого в Бурятии креативного кластера.

Форум "Новый вектор" впервые прошел в 2023 году в Калининградской области. В 2024 году мероприятие состоялось в Алтайском, Ставропольском краях, Калининградской области и завершается в Республике Бурятия. Форум признан крупнейшей индустриальной площадкой для представителей регионального кинематографа. Основная цель мероприятия - выявление и тиражирование лучших практик российских кинокластеров. Представители индустрии обсуждают проблемы и возможности развития кинематографа в субъектах РФ.