Кидман и Ли Кертис сыграют в криминальном сериале «Скарпетта»

Как сообщают журналисты издания Empire, Николь Кидман («Часы») и Джейми Ли Кертис («Хэллоуин», «Поезд страха») сыграют главные роли в криминальном сериале «Скарпетта». Производством будущего шоу займётся Amazon.

Проект выступит экранизацией одноимённого бестселлера о судмедэксперте, который принимает участие в расследовании хитроумных преступлений. Николь Кидман и Джейми Ли Кертис исполнят роли Кей Скарпетты и её сестры Дороти.

Лиз Сарнофф («Остаться в живых», «Барри») выступит в качестве шоураннера сериала, а режиссёр Дэвид Гордон Грин снимет первые два эпизода. Ко всему прочему, в актёрский состав войдут Бобби Каннавале, Ариана Дебоуз и Саймон Бейкер.

Сроки и дата выхода пока не раскрываются.