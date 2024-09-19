10 самых страшных фильмов ужасов в истории от Indiewire

На этой неделе журналисты издания Indiewire опубликовали большой материал, в котором перечислили 75 самых страшных фильмов ужасов в истории. Авторы статьи отметили, что картины из рейтинга должен посмотреть каждый поклонник хорроров.

Топ-10 самых страшных фильмов ужасов в истории

«Одержимая» 1981 года — режиссёр Анджей Жулавски; «Нечто» 1982 года — режиссёр Джон Карпентер; «А теперь не смотри» 1973 года — режиссёр Николас Роуг; «Кабинет доктора Калигари» 1920 года — режиссёр Роберт Вине; «Техасская резня бензопилой» 1974 года — режиссёр Тоуб Хупер; «Дом» 1977 года — режиссёр Нобухико Обаяси; «Что ни день, то неприятности» 2001 года — режиссёр Клер Дени; «Сияние» 1980 года — режиссёр Стэнли Кубрик; «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» 1999 года — режиссёры Дэниэл Мирик и Эдуардо Санчес; «Видеодром» 1982 года — режиссёр Дэвид Кроненберг.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.