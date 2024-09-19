10 самых страшных фильмов ужасов в истории от Indiewire
На этой неделе журналисты издания Indiewire опубликовали большой материал, в котором перечислили 75 самых страшных фильмов ужасов в истории. Авторы статьи отметили, что картины из рейтинга должен посмотреть каждый поклонник хорроров.
Топ-10 самых страшных фильмов ужасов в истории
- «Одержимая» 1981 года — режиссёр Анджей Жулавски;
- «Нечто» 1982 года — режиссёр Джон Карпентер;
- «А теперь не смотри» 1973 года — режиссёр Николас Роуг;
- «Кабинет доктора Калигари» 1920 года — режиссёр Роберт Вине;
- «Техасская резня бензопилой» 1974 года — режиссёр Тоуб Хупер;
- «Дом» 1977 года — режиссёр Нобухико Обаяси;
- «Что ни день, то неприятности» 2001 года — режиссёр Клер Дени;
- «Сияние» 1980 года — режиссёр Стэнли Кубрик;
- «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» 1999 года — режиссёры Дэниэл Мирик и Эдуардо Санчес;
- «Видеодром» 1982 года — режиссёр Дэвид Кроненберг.
С полным списком можно ознакомиться по ссылке.