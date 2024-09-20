Два якутских фильма покажут на кинофестивале «Маяк»

Сразу две картины якутских режиссеров покажут на кинофестиваль «Маяк». Мероприятие пройдет с 5 по 10 октября в Геленджике.

Как сообщает ЯСИА, на кинофестивале состоится показ двух якутских фильмов – «Белый пароход» и «Кончится лето». Фильм режиссера Инги Шепелевой «Белый пароход» рассказывает об истории любви учительницы и директора школы в период перестройки. Картина получила поддержку Минкульта Республики Саха (Якутия) и это дебют режиссера Шепелевой.

Вторая кинолента – «Кончится лето» Максима Арбугаева и Дмитрия Мункуева поднимает тему мести и вопросы принятия сложных решений. В главных ролях снялись актеры Макар Хлебников и Юра Борисов.

Также в прокат вышел фильм якутского режиссера Дмитрия Давыдова «Чума». Ленту покажут в кинотеатрах в 125 городах страны, она рассказывает об отношениях двух отцов-одиночек.