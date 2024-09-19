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"Союзмультфильм" применил ИИ для образов супергероев "Ордена Алой звезды"

Киностудия "Союзмультфильм" применила искусственный интеллект для создания образов актеров медиафраншизы про русских супергероев "Орден Алой звезды". Такой подход позволяет найти новые лица в индустрии, поделилась председатель совета директоров киностудии, гендиректор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева, выступая на Евразийском женском форуме.

«Союзмультфильм»‎ применил ИИ для образов героев «Ордена Алой звезды»‎
© РИА Новости
"Мы используем сейчас в анимации искусственный интеллект для того, чтобы рисовать эскизы. Перед тем, как художник начнет прорисовать героя, мы его описываем, например, Кандинскому, чуть-чуть меняем описание, корректируем, добавляем детали, и получаем, как минимум, палитру из трех-четырех образов персонажей. <…> А в кино, вы удивитесь, но мы идем и начинаем кастинг похожего актера, максимально похожего на тот образ, который мы выбрали. Вот сейчас мы находимся в первом процессе реальной реализации такого проекта - в рамках франшизы "Орден Алой звезды", - отметила Слащева.

По ее словам, творческая команда долго не могла определиться с образами главных героев.

"Мы на наставников этой молодежи и на взрослых персонажей возьмем звезд, а вот сама линейка героев, которых мы хотим формировать, должны быть новыми лицами. Вот какая должна быть внучка Аэлиты? Какой внук Тимура из повести "Тимур и его команда"? Мы попросили это сгенерировать искусственный интеллект и получили сейчас десяток образов под каждого из персонажей с подробным описанием. И наши кастинг-специалисты пошли по рынку, по творческим вузам и будут подбирать ребят, которые подходят", - сообщила Слащева.

Работу над проектом киностудия ведет совместно с онлайн-кинотеатром Okko и писателем Сергеем Лукьяненко. Вселенную русских супергероев он разработал совместно с писателем-фантастом Сергеем Волковым.

"Лукьяненко взял героев - персонажей вселенных Александра Беляева, Алексея Толстого, Павла Бажова, Аркадия Гайдара и еще нескольких наших советских авторов, в основном фантастов, и поселил их в современное время, придал им новые суперспособности. При этом они ученые, изобретатели, путешественники. Они все наделены какими-то профессиональными функциями",- добавила Слащева.

ТАСС - генеральный информационный партнер IV Евразийского женского форума, который проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября. Основная тема форума: "Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество". Организаторами выступают Совет Федерации и Межпарламентская ассамблея государств - участников СНГ.

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