В России вышел фильм о семейных ценностях «Вслед за отцом»

Документальный фильм «Вслед за отцом» был выпущен издательским домом «Аргументы и факты». В киноленте известные актеры, музыканты и общественные деятели делятся своими размышлениями о роли отцовства и значении семьи в жизни.

Актер Александр Алешкин, воспитывающий четверых детей, рассказал о том, как семья вдохновляет его на новые достижения:

«Энергия, которую мне дарят жена и дети, помогает двигаться вперед».

Певец Руслан Алехно отметил, что его дочь Варвара, следуя его примеру, также занимается музыкой, добавив, что «семья – это продолжение тебя».

Солист группы «Бурито» Игорь Бурнышов подчеркнул, что «любовь и внимание – это главное, что нужно дать ребенку», сообщает портал aif.ru.

«Дети – это инвестиции в будущее, которые приносят радость и успех, если в них вложить свою душу», – считает музыкант Александр Бердников из группы «Корни».

Алексей Чегодаев, руководитель Союза отцов Москвы, поделился своим мнением о том, что идеальный отец – это честный человек, готовый признавать свои ошибки.

Фильм также затрагивает темы утраты и памяти. Ярослав Дронов (Шаман) представил новую песню «Отец», посвященную погибшему военнослужащему, и отметил, что «семья – это самое важное».

«Вслед за отцом» создан ИА «АиФ» в рамках проекта, посвященного Году семьи, и призван помочь зрителям осмыслить свои отношения с близкими.