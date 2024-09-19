Вышел отрывок из фантастики «Платформа 2» от Netflix

Компания Netflix опубликовала небольшой отрывок из грядущего фантастического фильма «Платформа 2». В ролике авторы показали главных героев продолжения и их короткий разговор.

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Оригинальная «Платформа» рассказывала историю недалёкого будущего, где происходит некий эксперимент. В нём люди оказываются в пустых комнатах под землёй, где ежедневно спускают платформу с едой, и чем ниже находятся люди, тем меньше у них шансов поесть. Каждый месяц происходит рокировка, и обитатели верхних уровней могут оказаться в самом низу, и наоборот.

Продолжение знаменитого испанского триллера выйдет в стриминговом сервисе Netflix уже 4 октября.