Сериал «Преступление и наказание» стартует 26 октября

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» назвал дату релиза «Преступления и наказания» — своего нового оригинального проекта. Экранизация одноимённого романа стартует 26 октября, в первый день будут доступны сразу четыре эпизода. Остальные три серии будут выходить еженедельно по субботам.

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«Преступление и наказание» адаптирует роман Фёдора Достоевского на современный лад и расскажет историю студента Родиона Раскольникова, который решается на убийство процентщицы Алёны Ивановны, однако всё идёт не по его плану.

Главного героя сыграл Иван Янковский («Огонь»), а его друга Разумихина — Тихон Жизневский («Майор Гром: Чумной Доктор»). В актёрский состав также вошли Любовь Аксёнова («Без меня»), Алёна Михайлова («Люби их всех») и Юлия Снигирь («Казнь»). Режиссёром проекта выступил Владимир Мирзоев, ранее снявший «Топи».