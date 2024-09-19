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Сериал «Преступление и наказание» стартует 26 октября — выйдут сразу четыре эпизода

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» назвал дату релиза «Преступления и наказания» — своего нового оригинального проекта. Экранизация одноимённого романа стартует 26 октября, в первый день будут доступны сразу четыре эпизода. Остальные три серии будут выходить еженедельно по субботам.

Сериал «Преступление и наказание» стартует 26 октября
© Чемпионат.com

«Преступление и наказание» адаптирует роман Фёдора Достоевского на современный лад и расскажет историю студента Родиона Раскольникова, который решается на убийство процентщицы Алёны Ивановны, однако всё идёт не по его плану.

Главного героя сыграл Иван Янковский («Огонь»), а его друга Разумихина — Тихон Жизневский («Майор Гром: Чумной Доктор»). В актёрский состав также вошли Любовь Аксёнова («Без меня»), Алёна Михайлова («Люби их всех») и Юлия Снигирь («Казнь»). Режиссёром проекта выступил Владимир Мирзоев, ранее снявший «Топи».

Фильмы и сериалы
Владислав Абашин
Олег Дуленин
Тихон Жизневский
Борис Хвошнянский
Мария Смольникова
Алена Михайлова
Юлия Марченко
Мариэтта Цигаль-полищук
Владимир Мишуков
Родион Раскольников
Никита Тарасов
Юлия Галкина
Виктория Толстоганова
Федор Достоевский
Иван Янковский
Юлия Снигирь
Любовь Аксенова