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Вышел первый трейлер боевика «Охота на воров 2: Пантера» с Джерардом Батлером

Кинокомпания Lionsgate опубликовала дебютный трейлер боевика «Охота на воров 2: Пантера» с Джерардом Батлером в главной роли. В видео авторы показали несколько динамичных сцен, центральных персонажей истории и поиски опасного преступника.

Вышел первый трейлер боевика «Охота на воров 2» с Джерардом Батлером
© Кадр из фильма

События второго фильма развернутся сразу после действий первой части. Шериф Ник О’Брайен выслеживает Донни Уилсона, который сбежал в Европу и планирует очередное ограбление.

Также в актёрский состав вошли О’Ши Джексон-младший, Майкл Биспинг, Сальваторе Эспозито, Орли Шука, Эвин Ахмад, Кристиан Солимено, Назмие Орал и другие. Кресло режиссёра занял Кристиан Гьюдгэст, постановщик оригинальной ленты.

Мировая премьера боевика «Охота на воров 2: Пантера» состоится 10 января 2025 года.

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Сальваторе Эспозито
Кристиан Гьюдгэст
Джерард Батлер
Майкл Биспинг