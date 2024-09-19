У Джеймса Кэмерона большие планы на «Терминатора»

Недавно Джеймс Кэмерон дал большое интервью журналистам издания Empire в честь 40-летия франшизы «Терминатор». В ходе интервью культовый режиссёр заявил, что у него большие планы на серию, однако конкретные детали не раскрыл.

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Это тот момент, когда вы отбрасываете всё, что было характерно для «Терминатора» последние 40 лет, но живёте по этим принципам… У меня в голове больше, чем просто план. Это то, над чем мы работаем прямо сейчас. Сказать больше я пока не могу.

Напомним, ещё в середине августа Джеймс Кэмерон сообщил, что работает над новым проектом в рамках франшизы «Терминатор». При этом постановщик отказался назвать хоть какие-то подробности предстоящего проекта.

Премьера аниме «Терминатор Зеро» состоялась 29 августа.