Вышел трейлер детектива «Прометей» о пропавшем самолете

«Кинопоиск» представил дебютный трейлер детективного сериала «Прометей» о пропавшем пассажирском самолёте. В ролике показали главных героев шоу, процесс расследования и много мистики.

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Сериал расскажет о бывшем сотруднике спецслужб, который расследует дело о самолёте, пропавшем в 1998 году. Неожиданно один из пассажиров дозванивается до своей семьи — из прошлого в настоящее. К делу подключают журналистку, а также преподавателя физики и оператора-технаря.

Главные роли в проекте исполнили Филипп Янковский, Любовь Аксёнова, Дмитрий Чеботарёв и Александр Алябьев. Кресло режиссёра занял Максим Свешников («Ёлки лохматые»).

Премьера «Прометея» состоится в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» до конца 2024 года. Точная дата пока не раскрывается.