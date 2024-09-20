Киркоров анонсировал съемки фильма о себе в 2025 году

Филипп Киркоров заявил НСН, что съемки фильма о нем начнутся в 2025 году, а год текущий завершится премьерами двух картин, в работе над которыми он принимал участие.

Народный артист России Филипп Киркоров заявил НСН, что работа над фильмом о нем начнется в 2025 году, артист намерен сыграть в картине сам себя.

Вместе с тем 2024 год завершится премьерами двух фильмов, к созданию которых Киркоров приложил руку.

«Сейчас я больше озадачен своим кино, комедией “Братья” с Денисом Дороховым, которая выйдет в декабре 2024 года. Посмотрим, какой она будет иметь успех. До этого фильма у нас выходит еще одна киноработа — “Черная пантера”. А уже в 2025 году мы реализуем пару идей в направлении съемок фильма обо мне. Причем, думаю, при нынешних технологиях я могу и сам себя сыграть молодым», — сказал Киркоров на открытии караоке Русского радио.

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