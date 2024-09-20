Почему фильм «Вера» не пользуется популярностью у зрителей?

Речь идет о картине, снятой по мотивам повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось». Почему российский зритель не идет на этот фильм в кинотеатры?

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Фильм «Вера» вышел в прокат 12 сентября и собрал за это время меньше миллиона рублей. Создатели — Киностудия имени Горького и режиссер Ирина Волкова — настаивают, что это не ремейк культовой советской картины «Вам и не снилось» Ильи Фрэза. Это свежая экранизация под новым углом: акцент сделан не на влюбленных Роме и Кате, а на Роминой маме — Вере, тонкой, ранимой, глубоко страдающей от неудачно сложившейся семейной жизни и довольно закрытой женщине. Новый фильм с советским связывает мелодия композитора Алексея Рыбникова, который также написал и новые саундтреки.

Некоторые мои коллеги и знакомые, посмотревшие фильм, хвалят его и считают, что все, кто любит «Вам и не снилось», посмотрят «Веру». Но, видимо, когда она выйдет на стримингах. Потому что далеко не во всех кинотеатрах есть сеансы, а если и есть, то один и в неудобное время.

Владелец компании «Люмен», которая управляет шестью кинотеатрами в нескольких российских городах, член Ассоциации владельцев кинотеатров России Павел Поникаровский считает, что картина и не могла пользоваться спросом и делалась явно не для того, чтобы заработать в больших залах:

— Рекламной кампании — ноль, какие-то странные взаимоотношения между дистрибьюторами. Это явно свидетельствует о том, что фильм просто вышел для того, чтобы выйти.

— Почему так мало сеансов заявлено?

— Букеры отсматривают большинство кадров или какую-то презентацию фильма и понимают, что на этом невозможно заработать. Соответственно, никто его не берет в прокат. Зачем кому-то тратить время и деньги на то, чтобы продвинуть абсолютно неинтересное нашему современному зрителю кино? Это фильм для других целей, которые не связаны с кинопрокатом.

Все же реклама у фильма была, но не такая, к какой все привыкли: выходили статьи, презентовали переиздания книги «Вам и не снилось». На этом, наверное, и все. Чтобы реклама была масштабной, нужно было больше бюджета. По словам режиссера картины Ирины Волковой, вероятно, такой возможности у студии просто не было. В недавнем интервью Business FM она рассказала, что хотела показать истоки противостояния семей Монтекки и Капулетти в реалиях конца 70-х годов прошлого века и объяснить, почему одна трагедия повлекла за собой другую.

Ирину Волкову, конечно, такой подход прокатчиков расстраивает:

«Хорошее, важное кино, при просмотре которого нужно задуматься. Оно для размышления, это не развлекательный контент. Но все-таки такое кино тоже должно быть, и хорошо, если бы такие решения принимались не только прокатчиком. Когда фильм ставят, например, в три часа дня или в 11 часов в будний день, ну какие сборы будут? Люди в это время работают. В выходные был хороший сбор, и появилось очень много отзывов, все спрашивают, почему так мало. Понятно, что это не какой-то коммерческий проект, которым можно увесить всю Москву, но все равно есть история обратной связи. Она бы сработала, если бы фильм просто был в прокате дольше и в лучшее время. Это снято для большого экрана, для семейного просмотра. Надеюсь, что нас услышат и что все-таки труды не пропадут даром», — Ирина Волкова, режиссер.

«Веру» впервые показали на фестивале экранизаций «Читка 2.0», а потом на фестивале авторского кино «Зимний», где картина, по словам кинокритиков, была одной из самых ожидаемых. А на кинофестивале «Литература и кино» в Гатчине Виктория Толстоганова, сыгравшая Веру, получила приз за лучшую женскую роль.

По мнению редактора портала Film.ru Евгения Ухова, картина хорошая. Собрала она не так много, как хотелось бы, по нескольким причинам:

«Студия не занимается тем, чтобы делать большие, масштабные фильмы, рассчитанные на массового зрителя, на большой интерес. Кино обычно нишевое, драматическое, больше тяготеющее, может быть, даже к артхаусу, и здесь тоже сложно рассчитывать на большую кассу. И, увы, у нас так устроено сознание зрителя, что, если публика не видит больших афиш, какого-то давления со стороны показчиков, очень сложно прийти в кинотеатр. Это не значит, что кино плохое или что кино не удалось. Картины такого плана рассчитаны на то, что их хочется смотреть дома в теплой уютной обстановке, такие картины будут иметь короткий кинопрокат — чтобы хотя бы поддерживать реноме и общественно значимую составляющую деятельности студии», — Евгений Ухов редактор портала Film.ru.

Но все же, по мнению кинокритиков, на картине пока рано ставить крест. Когда она появится на онлайн-площадках, появится зрительский интерес.