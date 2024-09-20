Сериал по «Майору Грому» выйдет в 2025 году

Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" выпустит сериал по фильму "Майор Гром" осенью 2025 года, сообщил руководитель "Плюс студии" Михаил Китаев.

© кадр из фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

"Следующее объявление касается близкой мне компании Bubble. Мы совместно выпустили два полнометражных фильма: "Майор Гром: Чумной Доктор" и "Майор Гром: игра", который сейчас идет на "Кинопоиске", и небольшой спин-офф про детство. У нас есть такая традиция: мы выпускаем расширенные режиссерские версии фильмов. Мы приняли решение сделать большой сериал по "Майору Грому". <…> Релиз ожидается осенью следующего года", - сказал он на презентации проектов нового сезона.

По его словам, в проект включат те кадры, которые не вошли в кинотеатральный монтаж. Кроме того, создатели снимут много нового материала.

Сценарий первого фильма "Майор Гром: чумной доктор" создан по мотивам оригинального комикса издательства Bubble. В центре сюжета оказывается майор полиции Игорь Гром, который работает в Санкт-Петербурге. Выдающиеся способности делают его идеальным полицейским, пока однажды на его пути не встает человек в маске чумного доктора. Картина вышла в кино весной 2021 года. В 2023 году в "Кинопоиске" вышел приквел "Гром: трудное детство", рассказывающий о событиях за 20 лет до встречи с чумным доктором, схватке с боссом криминального мира Анубисом и Константине Громе, воспитавшем будущего героя. Сюжет "Игры" разворачивается спустя год после того, как майор Гром поймал чумного доктора. Главные роли в продолжении исполнили Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков и Сергей Горошко. Также в третьей части появятся новые герои в исполнении Ольги Сутуловой, Матвея Лыкова и Андрея Трушина.