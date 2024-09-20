Режиссер Владимир Алеников вновь обратился к детскому кино

Признанный мастер детского кино, литературный и кинематографический отец неугомонных Петрова и Васечкина Владимир Алеников представил на фестивале "Волгоградский факел" свой новый фильм "Мятежники". По мнению автора, это самая ценная из его работ.

Молчавшая весь фильм юная героиня тихо произносит: "Нам есть что сказать. Но вы должны нас услышать". Почему вы решили предоставить право высказаться новому поколению?

Владимир Алеников: Когда долго живешь на свете, в какой-то момент понимаешь, что ты не должен делать ничего проходного. Стоит тратить силы, время только на важное. Я так и стараюсь жить и работать. Моя прошлая работа "Небесная команда" мне представляется очень важной. Это память о трагически погибшем ярославском "Локомотиве". Теперь вот "Мятежники". Я чего только ни снимал: детские фильмы, комедии, триллеры. Но ничего более важного, чем эта картина, не делал. Несколько лет назад один мой друг рассказал поразившую меня историю о том, как корыстные люди собирались сносить интернат, в котором жили дети-инвалиды и ребята из неблагополучных семей, чтобы построить торговый центр. А дети его защитили. Я не поверил, но друг настаивал, что это правда. Я стал обзванивать все интернаты в стране, разговаривать с директорами и педагогами. "Это у вас произошло?" - "Нет. Нет. Нет". Никто ничего не знал. Видимо, это миф какой-то. Но я уже завелся. Стал ездить в интернаты, общаться с детьми и понял, что этот пласт жизни прошел мимо меня и мимо огромного количества людей. Они в эту сторону даже не поворачиваются. А это целый мир. Дети, которые туда попадают, выброшены из жизни. От них в основном отказались родители. Они, как правило, очень больны. И ими никто по большому счету не интересуется. Но это же дети, они все равно прекрасны, они мечтают, к чему-то стремятся. Самое удивительное, что у них это иногда получается. Я влюбился в этих детей и в некоторых педагогов - такие попадались далеко не везде.

О значимости этой темы говорит и то, что фильму предшествовал роман.

Владимир Алеников: В прошлом году вышла книжка с этим же названием "Мятежники". В течение нескольких лет добивались поддержки минкультуры. Наконец ее получили, чтобы сделать картину. Надеюсь развернуть наше общество в сторону этих детей. Потому что они нуждаются в помощи, любви и сострадании. Это главные человеческие эмоции. Все мои книги, спектакли и фильмы - это всегда необычные истории любви. Так возникло это кино, в нем все правда. Все истории я записал за детьми, которые рассказывали их простыми словами. За исключением линии главной героини - она придумана, чтобы все объединить. Но что-то похожее, безусловно, происходило. Я со многими артистами дружу. У меня снимаются замечательные актеры. Но здесь я отказался от известных лиц, чтобы было ощущение документальности. Есть одно исключение - Ольга Волкова, которая играет директрису интерната. Я ее познакомил с прототипом. И через пять минут они общались как сестры. И у меня снимались в том числе реальные воспитанники интерната, для них это было главное событие в жизни. В создании образа интерната отталкивались от одного из немногих благополучных настоящих учреждений.

Картина получила спецприз на фестивале "Волгоградский факел". Более широкая публика сможет ее увидеть?

Владимир Алеников: 14 ноября она выходит в прокат.

Разрешение конфликта немного сказочное. Пришли журналисты и донесли правду.

Владимир Алеников: Так я же сказал, что это миф. Но хочется, чтобы так было!

"Петрову и Васечкину" в этом году - 40 лет. Советские школьники, которые играли в вашем кино, и современные дети различаются?

Владимир Алеников: Нынешние совсем не читают.

Наверное, это больше вопрос к родителям.

Владимир Алеников: Да, но, к сожалению, книги уходят из их жизни. Они даже не поймут, о чем речь у Ильфа и Петрова. У меня героиня поет песню Янки Дягилевой. Ее творчество еще какое-то время будет близко подросткам. Но недолго.

Вы много работали не только у нас, но и в Голливуде. В чем разница?

Владимир Алеников: Когда я там работал, мог не проверять, если кому-то давал задание. Все будет сделано безупречно. А здесь, если не проверить, то никогда не знаешь, что получишь. Поэтому я за всем слежу сам.

Ох, не на такой ответ я надеялся. А что-то хорошее у нас есть, чего у них нет?