Пять самых ожидаемых сериалов этой осени

Осень 2024 года обещает быть насыщенной для любителей сериалов. В это время ожидается множество премьер, которые привлекут внимание самых искушенных зрителей. Наиболее ожидаемые новинки осени 2024 года — в материале «Вечерней Москвы».

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Российские сериалы

«Жизнь по вызову» (3-й сезон)

Третий сезон популярного сериала «Жизнь по вызову», главную роль в котором сыграл актер Павел Прилучный, рассказывает о жизни владельца эскорт-агентства. Александр Шмидт, известный как Мэджик, вернул себе бизнес и превратил его в настоящую империю. Однако за это ему пришлось заплатить слишком высокую цену — жизнь своей дочери.

В новом сезоне зрителей ждет борьба главного героя за место в большой политике, а элитное эскорт-агентство станет инструментом, чтобы заполучить деньги и власть.

Премьера сериала состоялась 1 сентября, а заключительная серия выйдет 25 октября.

«Комбинация»

В начале сентября состоялась долгожданная премьера сериала «Комбинация» об одной из первых советских женских поп-групп. По сюжету экс-сотрудник отдела по борьбе с хищениями соцсобственности Александр Шишинин, которого сыграл Никита Кологривый, кардинально меняет свою жизнь после рождения дочери. В Саратове он знакомится с композитором Виталием Окороковым, и они устраивают кастинг в женскую музыкальную группу. Александр Шишинин становится продюсером женской музыкальной группы, которая прославилась на всю страну.

Режиссером и сценаристом сериала выступил Никита Власов. Главные роли сыграли Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Павел Прилучный, Анастасия Уколова и Даниил Воробьев.

Дата выхода: с 6 сентября по 24 октября 2024 года.

«Преступление и наказание»

Осенью 2024 года выйдет сериал «Преступление и наказание» по одноименному роману великого русского писателя Федора Достоевского. Действие в новом сериале будет происходить не в XIX веке, а в наши дни, однако сюжет будет максимально приближен к оригинальному роману.

Главный герой сериала — бедный петербургский студент Родион Раскольников, которого сыграл Иван Янковский. Он убивает старуху-микрокредиторшу, чтобы проверить свою теорию. Раскольников убежден, что некоторые люди имеют право совершать даже самые ужасные поступки, если при этом они развивают мир. На след преступника выходит следователь Порфирий Петрович, роль которого исполнил Владимир Мишуков. Он хочет получить чистосердечное признание убийцы, испытывающего муки совести.

Главные роли в сериале исполнили Иван Янковский, Любовь Аксенова, Тихон Жизневский, Алена Михайлова. Дата выхода пока не определена.

Зарубежные сериалы

«Пингвин»

Сериал «Пингвин» является спин-оффом «Бэтмена» от Мэтта Ривза. Новая адаптация рассказывает о том, как Освальд Кобблпот, известный как Пингвин, захватывает власть в криминальном мире Готэма. Сюжет сериала разворачивается спустя неделю после событий фильма «Бэтмен», который вышел на экраны в 2022 году. Этот сериал станет связующим звеном между первой частью и сиквелом, премьера которого назначена на 3 октября 2025 года.

В сериале зрители увидят, как Пингвин пытается закрепить свои позиции в Готэме, устанавливая контроль над криминальным подземельем города. Но его амбиции столкнутся с множеством препятствий, таких как новые соперники, правоохранительные органы и собственные внутренние конфликты.

В роли Пингвина снова выступит актер Колин Фаррелл. Премьера сериала 19 сентября 2024 года.

«Все совпадения случайны»

Журналистка Кэтрин, которая занимается сложными расследованиями, неожиданно натыкается на шокирующий роман. Она обнаруживает, что стала главной героиней книги, в которой детально описана ее жизнь и все ее тайны. Сериал сняли оскароносный режиссер Альфонсо Куарон и оператор Эммануэль Любецки. В главных ролях Кейт Бланшетт, Саша Барон Коэн, Кевин Клайн и Лесли Мэнвилл.

Премьера сериала запланирована на октябрь 2024 года.