Режиссер заявил, что темы российской анимации близки зрителям

Максим Волков подчеркнул, что сегодня в российской анимации виден тренд на трансляцию национальных традиций, что подтверждается выходом большого количества сказок

Ценности, которые транслируют российские аниматоры в своих проектах, намного ближе зрителям большинства стран, чем насаждаемые западными студиями "прогрессивные" идеи. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС режиссер-постановщик анимационных проектов, сценарист Максим Волков.

По словам Волкова, сегодня в российской анимации отчетливо виден тренд на трансляцию национальных традиций и ценностей, что подтверждается выходом большого количества сказок, которые создаются отечественными студиями.

"Есть принципиальная разница в том, какие темы считаются приоритетными у нас и на Западе. Они пытаются насаждать детям какие-то свои "прогрессивные" идеи, которые, к счастью, не находят отклика в сердцах зрителей большинства стран. И это как раз поле, в котором мы можем не просто конкурировать, но даже потеснить мейджоров, потому что те традиционные ценности, которые мы в своих мультфильмах стараемся транслировать детям, они и есть - фундаментальные и вечные, а не дань какой-то злой и вредной моде", - сказал он.

Конечно, воспитывать детей должны не мультфильмы, а родители, уверен режиссер.

"Но анимация, конечно же, может им в этом смысле очень помочь. Что же касается именно отечественных мультфильмов, и почему именно их важно показывать детям, то для меня тут все очевидно. Человек, который вырос на культуре своего народа, будет иметь культурный код своего народа. В случае с человеком нашей культуры, это максимально важно, потому что человек нашего культурного кода никогда не предаст свою Родину и не будет поливать ее помоями, сидя за границей", - добавил он.

Сам Волков никогда не задумывался о том, чтобы уехать из России и продолжить творческий путь в другой стране.

"Хотел ли я сам уехать, когда все поехали? Конечно нет. Люди стали уезжать в первую очередь из-за того, что поддались панике, которую целенаправленно сеяли специально обученные люди посредством распространения фейков и прочей подрывной деятельности. Чаще всего представители творческих профессий, к сожалению, ровным счетом ничего не понимают в отношении политики государства или политики как таковой. Через это их наивными умами часто манипулируют те, кому это выгодно", - рассказал он.

Вызовы и новые проекты

Перед анимационной индустрией сегодня стоит не мало вызовов, и один из них - кадровый дефицит. Спрос на продукцию анимационных студий неуклонно растет, а специалистов больше не становится.

"Основная проблема индустрии в том, что поток новых специалистов очень мал, не поток даже, а ручеек. Многие студии, и мы в их числе, делаем ставку на выращивание специалиста непосредственно в рабочей среде, и это пока единственная работающая стратегия. Есть также различные курсы и даже высшие учебные заведения, которые занимаются специальностями по нашим профилям, и мы стараемся отслеживать их выпуски на предмет толковых ребят. Также мы на регулярной основе проводим экскурсии для школьников и студентов колледжей на студию "Ярко", чтобы расширить их знание о креативных профессиях", - пояснил Волков.

Сейчас совместно с "Централ партнершип" Волков работает над производством первого полнометражного фильма анимационной компании "Ярко"- "Доктор динозавров".

"Я в проекте выступаю режиссером-постановщиком и сценаристом. В прокат фильм выйдет в 2025 году и, на мой взгляд, это будет первый российский анимационный фильм, который будет интересен не только семейной аудитории, но и подросткам. На будущее, конечно же, много планов, но не обо всем пока можно рассказать", - добавил он.

В полнометражном кино темы, интересующие зрителей, раскрыть можно намного глубже, чем в сериалах, уверен режиссер.