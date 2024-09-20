Стартовали съемки второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге»

Netflix выпустил тизер второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге». В нём компания объявила о старте съёмок и даже тизернула важного персонажа.

© кадр из сериала «Аватар: Легенда об Аанге»

Судя по ролику, во втором сезоне Аанг познакомится с Тоф — это слепая девушка и маг земли, которая играла важную роль в оригинальном мультсериале про Аанга. Тоф будет одним из учителей Аанга в изучении им стихии земли.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Даты выхода второго сезона пока что нет.