Вышел первый ролик со съемок второго сезона «Уэнсдей»

Netflix в рамках мероприятия Geeked Week опубликовал первую фичуретку со съёмок второго сезона сериала «Уэнсдей». В ролике показали актёров с первого сезона, а также саму Дженну Ортегу в образе Уэнсдей Аддамс.

© кадр из сериала «Уэнсдей»

Также в фичуретке засветились киношные хлопушки, декорации второго сезона и Тим Бёртон, который работал над первым сезоном шоу.

Видео доступно на YouTube-канале Still Watching Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Во втором сезоне к команде присоединятся Стив Бушеми и Билли Пайпер, а также ряд приглашённых звёзд. В их числе Тандиве Ньютон и Кристофер Ллойд.

Второй сезон шоу выпустят в 2025 году. Точной даты пока нет.