Вышел первый тизер аниме по Devil May Cry

Netflix опубликовал первый тизер-трейлер аниме по культовой игровой франшизе Devil May Cry. В ролике показали молодого Данте, который умело обращается с пушками и расправляется с различной нечистью.

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Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Над сериалом работает создатель аниме-адаптации Castlevania Ади Шанкар, за производство отвечает команда Studio Mir, выпустившая мультсериалы «DOTA: Кровь дракона», «Ведьмак: Кошмар волка» и другие.

Премьера состоится в апреле 2025 года. Точную дату назовут позже.