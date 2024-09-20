Пять фантастических российских фильмов

В поисках новых идей и сюжетов, отечественные режиссёры всё чаще обращаются к фантастике. НЛО, нечистая сила, телепортация и неизученные цивилизации – чего только не найти в их фильмах. От захватывающих размышлений о будущем человечества до путешествий во времени. Например, семнадцатилетняя героиня комедии «Маме снова 17» в результате загадочных обстоятельств из 2005 года оказывается в 2024-м в теле самой себя. Теперь она не Оля, а Ольга Васильевна Глаголина – 36-летний директор школы и мать-одиночка. Как быть с воспитанием сына-подростка, если он на год старше тебя? Это одна из немногих проблем, с которой придётся столкнуться героине Светланы Ходченковой, мечтающей обратить время вспять и вернуть себе свои 17. Что из этого получится – можно узнать в кино с 19 сентября, а в сегодняшней подборке мы вспомнили 5 российских фильмов для любителей фантастики и не только.

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«Маме снова 17» (2024)

© Popcake.tv

Легкомысленная и беззаботная Оля перенеслась из прошлого на 19 лет вперёд, и теперь робот-пылесос пугает её не меньше, чем трансформация собственного тела. Но даже это мелочи по сравнению с тем, что теперь ей предстоит решать по-настоящему взрослые проблемы, оставаясь внутри легкомысленной 17-летней девчонкой. За слоем остросюжетной комедии с элементами фантастики скрывается вполне себе житейский посыл – о том, как быстротечна жизнь и как важно ценить каждый её момент, особенно проведённый с близкими.

«Притяжение» (2017)

© Popcake.tv

Фёдор Бондарчук показал свою версию развития событий, если на Землю приземлятся инопланетяне. Большая часть столичного Чертаново оцеплена, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации местных жителей. В Министерстве обороны проходит специальная комиссия, которая пытается вступить в контакт с так называемыми гостями. В эти минуты выходит экстренный выпуск новостей, и о развитии событий местные жители, конечно, узнают первыми. Спецэффекты и визуальные решения делают «Притяжение» зрелищным произведением, которое привлекло внимание как зрителей, так и критиков.

«Ночной дозор» (2004)

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Представьте, что вы живёте в мире, где до сих пор существуют ведьмы, колдуны и другие нечистые силы, которые могут навредить человечеству. Героем этого фантастического фильма и представлять не нужно. На помощь им всегда приходит Ночной Дозор. Его предназначение – сохранить баланс между добром и злом, нарушение которого вызывает разрушения, войны, революции и вселенские катастрофы. В начале 2000-х на экранизацию было потрачено более 200 тысяч долларов, а известный режиссёр Квентин Тарантино оценил работу российского производства.

«Обитаемый остров» (2008)

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Экранизация одноименного романа Стругацких сочетает в себе элементы научной фантастики и драмы, поднимая вопросы свободы, власти и морального выбора. Главный герой картины – космонавт Максим – попадает на планету, где царит тоталитарный режим и обнаруживаем на ней человеческую цивилизацию, но уровень её развития сопоставим с минувшим ХХ веком. Космонавту предстоит пройти много испытаний, чтобы спасти свой новый дом от экологического кризиса и социальных проблем, хорошо знакомых современным людям.

«Мира» (2022)

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Действие относительно нового отечественного фильма-катастрофы происходят в недалёком будущем. 15-летняя Лера Арабова живет во Владивостоке. Её отец много лет работает на орбитальной космической станции и давно потерял контакт с дочерью, превратившись лишь в голос в телефоне. Город, в котором живёт Лера, подвергается сильным метеоритным дождям. И во всём этом хаосе на фоне российских реалий девушка стремится спасти не только близких, но и всё человечество от катастрофы.