Прокат нового фильма «Крест» приурочен к Дню Воздвижения Креста Господня

26 сентября на большие экраны выходит "Крест" - первый в истории масштабный документальный фильм о христианской картине мира с использованием самых последних достижений в области технологии изображения.

© Кадр из трейлера фильма "Крест"

Автор и режиссер фильма Сергей Дебижев, классик российского документального кино, лауреат ММКФ за фильм "Святой Архипелаг", рассказывает о новой работе:

"Веками слышат люди голос Вечности, пытаются разгадать тайну бытия, соединить земное и небесное. Тайное становится явным, когда приходит сила Веры, сила Надежды, сила Любви. Мир открывается заново. Все обретает смысл, и жизнь течет по законам вечности".

Сергей Дебижев предлагает в картине путешествие жителям Земли в иное, религиозное измерение, где царят Вера, Надежда, Любовь и Мудрость - таковы и части картины. В этом измерении действуют другие законы, законы духовной жизни. Там нет ни времени, ни места. Там бесконечность пересекается с вечностью и образует "Крест". Тема "Креста" объединяет не только всех христиан, которых насчитывается 2,6 миллиарда человек, но и тех, кто задумывается о своем предназначении, о смысле своей жизни.

"Это кинематографическое послание из России всему думающему человечеству", - говорит Дебижев.

Недаром слоган картины - "Путешествие души". География съемок: Россия, Синай, Эфиопия, Иерусалим, Гонконг.

Автор документального фильма предлагает вернуться к истокам и заново открыть для себя точку опоры, собственную систему координат, которая станет путеводной в сложные и темные времена.

"Осталась ли в нас способность смотреть на себя пристально? Не пора ли, наконец, отвлечься от какофонии информационных потоков и впустить в себя внутреннюю тишину, - размышляет Сергей Дебижев. - Вспомним, что еще недавно, были времена, когда люди считали вопрос о смысле человеческого существования важнейшим".

Выход фильма в российский прокат приурочен к Дню Воздвижения Креста Господня, который отмечается 27 сентября. Крест - самый известный знак в истории человечества. Он встречается во многих цивилизациях, символизируя соединение земного и небесного. Уже две тысячи лет он является всемирным символом христианства.

Для христиан, из орудия мучений и смерти, крест стал символом Жизни, потому что Христос, умерев на нем, воскрес и победил смерть. Христианство предлагает человеку идеал, большего или равного которому не знала ни одна религия мира - чистая, бескорыстная любовь.

Краткий синопсис фильма таков: "Увлекательное путешествие в сердца и умы людей, открывающее историю одного из самых мощных символов мировой культуры. Крест стал не только религиозным знаком, но и культурным феноменом, проникающим в искусство, архитектуру и повседневную жизнь. Исследование веры и духовных связей вдохновляет каждого заглянуть внутрь себя и задаться вопросом: что есть вера? Откуда мы и куда идем? Что есть собственный крест для каждого?"

Кстати

Музыку к фильму написал известный композитор Виктор Сологуб, с которым Сергей Дебижев уже давно и плодотворно сотрудничает. "Гимн великому городу", "Золотое сечение", "Раскаленный хаос", "Пауза", "Последний рыцарь империи" - вот список их совместных работ. В этот раз важнейшей составляющей фильма стали песнопения на арамейском языке, на языке Христа.

Схиархимандрит Серафим Бит-Хариби исполнил Псалмы 16, 50 и 53, а также Молитву в Гефсиманском саду и Отче наш.