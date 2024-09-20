Что посмотреть на этой неделе в кинотеатрах и онлайн

С 19 по 26 сентября Светлана Ходченкова снова идет в школу, Деми Мур молодеет на несколько десятков лет, граф Монте-Кристо отправляется мстить, исчадие ада помогает секретным агентам спасти мир, братья Менендес пугают общественность шокирующим признанием, «российский Тимоти Шаламе» умирает от редкого генетического заболевания. Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

«Маме снова 17»

Премьера: 19 сентября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Светлана Ходченкова, Константин Крюков, Сергей Жарков, Олег Савостюк, Антон Шаврин, Глеб Шевнин, Анастасия Зайцева, Эра Зиганшина, Анатолий Кот, Елена Муравьева.

Зачем смотреть: фантастическая российская комедия о взаимоотношениях матери и сына-выпускника с российской звездой Голливуда Светланой Ходченковой в главной роли.

В центре сюжета мать-одиночка Ольга (Светлана Ходченкова), которая по стечению загадочных обстоятельств снова становится 17-летней девчонкой из 2005 года, но оказывается запертой в своем теле из 2024 года. В новой для нее жизни неожиданные трудности с сыном-старшеклассником заставляют взглянуть на жизнь под другим углом. Изначально не желая брать на себя ответственность, она постепенно начинает осознавать, что ее легкомысленное поведение может навредить отпрыску. Ольга сталкивается с вызовами в виде конфликтов в школе — с директором, учителями, другими родителями.

С каждой новой проблемой главная героиня открывает в себе силы и способности, о которых раньше даже не подозревала. Понемногу ее легкомысленное отношение к жизни сменяется более серьезным, но при этом она не теряет свою юношескую искренность и радость. Взаимоотношения с сыном становятся центральной темой развития Ольги, и она понимает, что быть родителем — не только обязательства, но и огромная радость.

«Чума»

Премьера: 19 сентября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Георгий Бессонов, Евгений Николаев, Эрхан Слепцов, Вячеслав Устинов, Федор Сергеев, Перфиль Чупров, Радмир Романов.

Зачем смотреть: новый сильный артхаус от автора «Пугала» Дмитрия Давыдова с региональным колоритом и атмосферой шедевра Алексея Балабанова «Брат».

Новая работа Давыдова живо иллюстрирует конфликт между двумя разными подходами к воспитанию. В якутском селе друг напротив друга живут две неполные семьи. По одну сторону — Иван и его сын Тарас. А по другую — жесткий и обеспеченный благодаря криминальным махинациям Влад, у которого также нет жены, но есть нелюбимый сын, что подчеркивается отсутствием у персонажа имени. Иван является воплощением мягкости и покорности, поэтому может проглотить любую обиду — недоплату за собранную лодку, поджог дома и даже избиение соседом на глазах у сына.

Последнее становится в их отношениях «соломинкой, которая переломила спину верблюду», — Тарас теряет последние крупинки уважения к отцу и уходит жить к волевому соседу. В нем он видит подходящую ролевую модель, не вызывающую стыда, и начинает помогать со стройкой, постепенно вытесняя из его жизни нелюбимого сына. А Влад продолжает углублять пропасть в отношениях с родным сыном. Главная интрига фильма заключается в том, кто из героев первым снимет со стены ружье и когда выстрелит.

«Субстанция»

Премьера: 19 сентября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Маргарет Куолли, Деми Мур, Деннис Куэйд, Уго Диего Гарсия, Оскар Лесаж, Александра Бартон, Пепе Балдеррама, Тиффани Хофстеттер, Гор Абрамс, Оскар Гарлэнд.

Зачем смотреть: фильм — обладатель «пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля за лучший сценарий с Деми Мур в главной роли, затрагивающий проблему популярности среди звезд опасных «чудодейственных» препаратов.

Элизабет Спаркл (Деми Мур), когда-то сиявшая на вершине голливудского олимпа, теперь сталкивается с непростой реальностью: ее популярность угасла, и дело даже не в законах времени. Телевизионные рейтинги ее фитнес-шоу падают, а молодые звезды стремительно поднимаются на пьедестал славы. Увидев, как ее место занимает свежая кровь, Элизабет решает сделать ставку на рискованное обновление.

Препарат «Субстанция» обещает невероятные метаморфозы, и Элизабет, скептически взглянув на свое отражение, решается на эксперимент. Результат удивляет и кардинально меняет ее жизнь. Но стремительный успех имеет свою темную сторону. Под ярким светом камер скрываются последствия, о которых главная героиня не могла даже задумываться.

«Граф Монте-Кристо»

Премьера: 19 сентября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Пьер Нинэ, Пьерфранческо Фавино, Оскар Лесаж, Анаис Демустье, Лоран Лафитт, Бастьен Буйон, Анамария Вартоломеи, Патрик Милле, Вассили Шнайдер, Жюльен Де Сен Жан.

Зачем смотреть: французская экранизация знаменитой истории о мести и справедливости пера Александра Дюма.

Главный герой — Эдмон Дантес, попав под удар завистливых и коварных людей, теряет все — любовь, свободу, будущее. Но, преодолев многочисленные трудности, он находит в себе силы не только сбежать, но и стать могущественным графом. Сокровище, найденное на острове, дает ему не только богатство, но и возможность спланировать свою месть против тех, кто предал его.

Каждый шаг Эдмона на пути к мести продуман и тщательно спланирован, он использует новые ресурсы и влияние, чтобы обрушить последствия на своих врагов. Приключения Дантеса, его превращение из наивного молодого человека в расчетливого и могущественного графа, а также изменения в его характере и мировосприятии интригуют — насколько оправданной является месть, что значит быть справедливым и как далеко человек готов зайти в поисках возмездия?

«Хеллбой: Проклятие Горбуна»

Премьера: 19 сентября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Джек Кеси, Джефферсон Уайт, Джозеф Марселл, Леа Макнамара, Аделин Рудольф, Нэйтан Купер.

Зачем смотреть: третье кинопрочтение комиксного мифа про сверхъестественное существо из ада, которое предано добру и очень любит кошек.

В новом фильме о горячо любимом многими персонаже молодой Хеллбой и его верная помощница из Бюро паранормальных исследований и обороны получают крайне рискованное задание. Их отправляют в горы Аппалачи в 1950-х годах, где местные жители рассказывают о странных явлениях и исчезновениях, связанных с мистическим существом, известным как Горбун.

По мере того как герои углубляются в леса, они обнаруживают тайные общины, которые поклоняются этому духу, ожидая от него защиты и удачи. Хеллбой, обладая своим уникальным происхождением и непростой судьбой, начинает чувствовать, что связь с Горбуном гораздо глубже, чем казалось на первый взгляд. По мере расследования Хеллбой и его помощница сталкиваются с призраками прошлого. Хеллбой начинает понимать, что его собственное происхождение и силы могут либо помочь, либо разрушить равновесие.

«Монстры: История братьев Менендес»

Премьера: 19 сентября.

Где смотреть: Netflix.

В ролях: Купер Кох, Николас Александр Чавес, Хавьер Бардем, Хлоя Севиньи, Трэйси Силвер, Таня Кларк, Кристина Миллер, Лесли Гроссман.

Зачем смотреть: захватывающая криминальная драма, основанная на шокирующих реальных событиях, с Хавьером Бардемом и Хлоей Севиньи в главных ролях. Продолжение альманаха о монстрах-убийцах, предыдущий сезон которого был посвящен каннибалу и некрофилу Джеффри Дамеру, роль которого сыграл Эван Питерс.

Новый сезон сериала также основан на реальных событиях, произошедших в конце 80-х в Беверли-Хиллз. В 1989 году братья Эрнесто и Лейни Менендес были арестованы за убийство своих родителей Хосе и Мари. Сюжет драмы исследует не только само преступление, но и сложные отношения в семье Менендес, включая предполагаемое физическое и эмоциональное насилие, которому подвергались братья в детстве.

В ходе судебного разбирательства братья заявили, что совершили убийство в целях самозащиты, что привело к длительному и бурному судебному процессу, получившему широкую огласку в СМИ. Сериал углубляется в психологические аспекты произошедшего, показывая, как травмы детства и семейные секреты привели к трагическим последствиям.

«Фарма»

Премьера: 19 сентября.

Где смотреть: PREMIER.

В ролях: Марк Эйдельштейн, Никита Павленко, Арам Вардеванян, Валентин Анциферов, Александр Головин, Сергей Гилев, Карэн Бадалов, Светлана Степанковская, София Самсонова, Олег Васильков.

Зачем смотреть: криминальная драмеди с «российским Тимоти Шаламе» Марком Эйдельштейном в главной роли.

В центре сюжета оказывается 18-летний Антон Павлов (Марк Эйдельштейн), который только начал свой путь во взрослую жизнь. Он пишет музыку и рэп, и, казалось бы, для него открыты все горизонты. Однако юноша страдает редким генетическим заболеванием, угрожающим его жизни, — миодистрофией, которая вызывает прогрессирующую мышечную слабость. Антону срочно необходимо дорогостоящее и редкое лекарство, доступ к которому ограничен из-за бюрократических проволочек.

Однако его старший брат Миха (Никита Павленко) не собирается смиряться с ситуацией. Он находит неожиданное решение и начинает заниматься производством лекарства сам. Вместе с разношерстной группой друзей он создает подпольную лабораторию. Параллельно они пытаются спасти Антона и решают собственные жизненные трудности, с которыми сталкиваются на своем пути.