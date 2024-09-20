Выбраны лучшие фильмы фестиваля «Соль земли»

19 сентября в самарском кинотеатре "Художественный" наградили лауреатов кинофорума. В этом году "Соль земли" (12+) объединила сценаристов, операторов и режиссеров из России, Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистана, Сербии и других стран.

Лауреатов фестиваля документального кино выбрали в номинациях "Здесь и сейчас", "Времена не выбирают", "Русский собор", "Чти отца твоего и матерь твою", "Камо грядеши?..". Лучший фильм с точки зрения операторской работы получил Гран-при. Участников ждали и общественные награды и приз зрительских симпатий. В программу также вошел литературный конкурс "Мое Отечество - Россия". Школьники и студенты, написавшие эссе на темы фестивальных фильмов, получили памятные призы. На церемонии награждения еще отметили лучшие работы начинающих художников, принявших участие в конкурсе "Нарисуй кино".

В анонсе фестиваля "Волжская коммуна" отмечала, что в этом году в конкурсной и внеконкурсной программах было много самарских работ. Однако ни одна из них не стала лауреатом в основных номинациях. Только фильм "Дерево жизни" (12+) из цикла "Неочевидная Самара", снятый командой телеканала "Губерния" (Самарское областное вещательное агентство), был удостоен диплома жюри "За искреннюю любовь к родному городу".

В номинации "Здесь и сейчас" бронзовую статуэтку получил "Дон Кихот за сценой" (12+) петербургского режиссера Ольги Белинской. Этот фильм посвящен художнику-конструктору Александринского театра и театральному педагогу Михаилу Платонову.

В категории "Времена не выбирают" наградили кинокартину "Алексей Щусев. Тайна архитектора №1" (12+) московского режиссера Олега Курамшина. Она рассказывает о жизни и творчестве выдающегося советского и российского зодчего, 150-летие со дня рождения которого отмечали в прошлом году.

Статуэтку в номинации "Русский собор" получил фильм "Иная реальность" (12+) петербургского режиссера Татьяны Канаевой. Эта работа посвящена художнику-иконописцу Георгию Гашеву. В номинации "Чти отца твоего и матерь твою" отмечена кинолента "Донна Таня. Сто лет счастья" (12+) московского режиссера Татьяны Сорокиной, снятый к 100-летию балерины Татьяны Лесковой. "Последний постмодернист. Андрей Чежин" (12+) московского режиссера Владимира Сумашедова о фотографе Андрее Чежине получил приз в номинации "Камо грядеши?..".

Приз губернатора "За утверждение российской государственности" вручили фильму "Театр на линии фронта" (12+) режиссера Марины Мироновой (Москва) о "Донбасс Опере". Самарская губернская дума отметила ленту "На фронт" (12+) Ульяны Герасимовой (Москва). Приз главы Самары достался картине "Пережить заново. Фильм о фильме "Смотри на меня!" (12+) Екатерины Вилетник (Москва). Клуб почетных граждан региона наградил "За преемственность поколений" работу "Куда уходят дети из города Гаммельна?" (12+) Даниэллы Рыбакьян (Санкт-Петербург).

Приз зрительских симпатий вручили фильму "Империя кошек" (12+) Егора Климовича (Москва). Дирекция фестиваля отметила "Бунинъ" (12+) Андрея Судиловского (Москва). РКЦ "Прогресс" выделили картину "Как я стал космонавтом" (12+) Павла Байдикова.

За лучшую операторскую работу наградили Михаила Горобчука (фильм "Перегон", Москва, 12+). Приз "За честь и достоинство в профессии" получил заслуженный деятель искусств России, режиссер и документалист Андрей Осипов.

Гран-при фестиваля в этом году удостоен фильм "Роман Костомаров: Рожденный дважды" (12+) Михаила Щедринского (Санкт-Петербург). Лента рассказывает о драматических событиях в жизни и карьере олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира, трехкратного чемпиона России и Европы в танцах на льду. Жители самары также смогли пообщаться с героем фильма Романом Костомаровым и его супругой Оксаной Домниной.

Учредителем "Соли земли" выступает Поволжский общественный историко-культурный фонд. Кинофорум проходит при поддержке областного правительства, администрации Самары, Президентского фонда культурных инициатив и Клуба почетных граждан региона. Самарское областное вещательное агентство - информационный партнер фестиваля.