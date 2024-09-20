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Выбрали лучшие фильмы: итоги XVII Фестиваля "Соль земли"

19 сентября в самарском кинотеатре "Художественный" наградили лауреатов кинофорума. В этом году "Соль земли" (12+) объединила сценаристов, операторов и режиссеров из России, Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистана, Сербии и других стран.

Выбраны лучшие фильмы фестиваля «Соль земли»
© globallookpress.com

Лауреатов фестиваля документального кино выбрали в номинациях "Здесь и сейчас", "Времена не выбирают", "Русский собор", "Чти отца твоего и матерь твою", "Камо грядеши?..". Лучший фильм с точки зрения операторской работы получил Гран-при. Участников ждали и общественные награды и приз зрительских симпатий. В программу также вошел литературный конкурс "Мое Отечество - Россия". Школьники и студенты, написавшие эссе на темы фестивальных фильмов, получили памятные призы. На церемонии награждения еще отметили лучшие работы начинающих художников, принявших участие в конкурсе "Нарисуй кино".

В анонсе фестиваля "Волжская коммуна" отмечала, что в этом году в конкурсной и внеконкурсной программах было много самарских работ. Однако ни одна из них не стала лауреатом в основных номинациях. Только фильм "Дерево жизни" (12+) из цикла "Неочевидная Самара", снятый командой телеканала "Губерния" (Самарское областное вещательное агентство), был удостоен диплома жюри "За искреннюю любовь к родному городу".

В номинации "Здесь и сейчас" бронзовую статуэтку получил "Дон Кихот за сценой" (12+) петербургского режиссера Ольги Белинской. Этот фильм посвящен художнику-конструктору Александринского театра и театральному педагогу Михаилу Платонову.

В категории "Времена не выбирают" наградили кинокартину "Алексей Щусев. Тайна архитектора №1" (12+) московского режиссера Олега Курамшина. Она рассказывает о жизни и творчестве выдающегося советского и российского зодчего, 150-летие со дня рождения которого отмечали в прошлом году.

Статуэтку в номинации "Русский собор" получил фильм "Иная реальность" (12+) петербургского режиссера Татьяны Канаевой. Эта работа посвящена художнику-иконописцу Георгию Гашеву. В номинации "Чти отца твоего и матерь твою" отмечена кинолента "Донна Таня. Сто лет счастья" (12+) московского режиссера Татьяны Сорокиной, снятый к 100-летию балерины Татьяны Лесковой. "Последний постмодернист. Андрей Чежин" (12+) московского режиссера Владимира Сумашедова о фотографе Андрее Чежине получил приз в номинации "Камо грядеши?..".

Приз губернатора "За утверждение российской государственности" вручили фильму "Театр на линии фронта" (12+) режиссера Марины Мироновой (Москва) о "Донбасс Опере". Самарская губернская дума отметила ленту "На фронт" (12+) Ульяны Герасимовой (Москва). Приз главы Самары достался картине "Пережить заново. Фильм о фильме "Смотри на меня!" (12+) Екатерины Вилетник (Москва). Клуб почетных граждан региона наградил "За преемственность поколений" работу "Куда уходят дети из города Гаммельна?" (12+) Даниэллы Рыбакьян (Санкт-Петербург).

Приз зрительских симпатий вручили фильму "Империя кошек" (12+) Егора Климовича (Москва). Дирекция фестиваля отметила "Бунинъ" (12+) Андрея Судиловского (Москва). РКЦ "Прогресс" выделили картину "Как я стал космонавтом" (12+) Павла Байдикова.

За лучшую операторскую работу наградили Михаила Горобчука (фильм "Перегон", Москва, 12+). Приз "За честь и достоинство в профессии" получил заслуженный деятель искусств России, режиссер и документалист Андрей Осипов.

Гран-при фестиваля в этом году удостоен фильм "Роман Костомаров: Рожденный дважды" (12+) Михаила Щедринского (Санкт-Петербург). Лента рассказывает о драматических событиях в жизни и карьере олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира, трехкратного чемпиона России и Европы в танцах на льду. Жители самары также смогли пообщаться с героем фильма Романом Костомаровым и его супругой Оксаной Домниной.

Учредителем "Соли земли" выступает Поволжский общественный историко-культурный фонд. Кинофорум проходит при поддержке областного правительства, администрации Самары, Президентского фонда культурных инициатив и Клуба почетных граждан региона. Самарское областное вещательное агентство - информационный партнер фестиваля.

Фильмы и сериалы
Перегон
Соль Земли
Здесь и сейчас
Михаил Щедринский
Татьяна Лескова
Михаил Горобчук
Егор Климович
Татьяна Канаева
Ольга Белинская
Андрей Чежин
Михаил Платонов
Оксана Домнина
Марина Миронова
Татьяна Сорокина
Роман Костомаров
Андрей Осипов
Алексей Щусев
РКЦ "Прогресс"