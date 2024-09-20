Netflix представил тизер второго сезона сериала «Уэнсдэй»

Сервис Netflix представил на YouTube-канале тизер второго сезона сериала «Уэнсдэй». Режиссерское кресло, как и в первом сезоне, занял мастер готических сюжетов Тим Бертон.

© Кадр из трейлера второго сезона сериала "Уэнсдэй"

В коротком ролике продемонстрирована закадровая работа актеров и съемочной группы. Судя по тизеру, к своим ролям вернутся Дженна Ортега, Луис Гусман, Кэтрин Зета-Джонс и Исаак Ордонес, которые воплотили на экране знаменитую семейку Адамс.

Предположительно, во втором сезоне Уэнсдэй вернется в закрытую школу Невермор для детей с необычными способностями. Детали сюжета держатся в строгом секрете, однако шоураннеры сообщали, что зрителей ждет больше элементов хоррора. Премьера запланирована на 2025 год. Первый сезон вышел на стриминговом сервисе Netflix осенью 2022 года и был тепло принят зрителями и критиками.

Ранее кинокомпания Warner Bros. опубликовала трейлер фантастического фильма «Микки 17» от режиссера «Паразитов» Пон Джун-хо. Главную роль в картине исполнил британец Роберт Паттинсон. Сюжет фильма расскажет о будущем, в котором человечество отправляет клонов на колонизацию новых планет. Один из них — Микки — отправляется в путешествие и бесследно пропадает, но его постоянно клонируют и снова запускают для исследования в космос. Фильм основан на романе Эдварда Эштона «Микки-7», вышедшем в феврале 2022 года.