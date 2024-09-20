20 сентября на Netflix вышел фильм «Его три дочери». Драматическую картину со звёздным актёрским составом можно посмотреть с русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Его три дочери» рассказывают историю трёх дочерей, которые были разлучены в далёком детстве. Общая трагедия сводит их вместе, и теперь они вынуждены жить в одной квартире в Нью-Йорке, чтобы ухаживать за своим пожилым отцом.

Главные роли в драматической ленте сыграли Наташа Лионн («Покерфейс»), Элизабет Олсен (Алая Ведьма из фильмов Marvel) и Кэрри Кун («Оставленные»). Режиссёром выступил Азазель Джейкобс, известный по сериалу «Соболезную вашей утрате». Критики оценили ленту очень высоко: на агрегаторе Rotten Tomatoes фильм к просмотру рекомендуют 99% обозревателей.