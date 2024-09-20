Вышел новый эпизод «Сказочного патруля» о параллельных вселенных

Вы верите в параллельные миры? Такие, которые очень похожи на наш, но отличаются какими-то мелочами. Теория мультивселенной сейчас — вещь популярная, теперь к ней прикоснулись и герои «Сказочного патруля». Смотрите эпизод «Длинный день» вместе с Тлум.Ру.

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Что там?

Саша пригласил Алёнку воспользоваться волшебным кристаллом, полученным от Морока. Тот может доставить путешественников в совсем другие миры! У них есть немного времени, чтобы попробовать совершить такой прыжок — потому что дальше запланирован пикник всей большой компанией. И это ещё не всё: Алёнка обещала бабушке покататься с ней на лодках, и тоже в этот день…

Первый шаг в телепорт — готов! Только мир там оказался почти такой же, как и тот, в котором живут герои. И в нём почему-то летают ёжики. Следующая вселенная «обрадовала» Алёнку с Сашей левитирующим мороженым. Дальше начались ещё более странные вещи: то Морок с Варей не цапаются, а ладят, то Снежка грубит и ругается. Как же герои вернутся в свой родной мир? Смотрите в новом эпизоде:

Будет Алёнке урок: подводить бабушку — нехорошо, настолько, что можно даже застрять в близких вселенных, где всё не так. Чтобы следить за следующим приключениями «Сказочного патруля», добавляйте наш сайт в закладки.