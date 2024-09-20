Сериал «Противостояние» выйдет в трех онлайн-кинотеатрах сразу

Сериал "Противостояние" по Юлиану Семенову выйдет в 3 онлайн-кинотеатрах сразу
26 сентября состоится премьера сериала Первого канала в онлайн-кинотеатрах Кино1ТВ, "Иви" и "Кинопоиск".
"Противостояние" - один из самых известных остросюжетных советских детективов. В основу сюжета повести Юлиана Семенова, написанной им в 1979 году, положены реальные события. По книге в 80-х был снят культовый одноименный телесериал с Олегом Басилашвили и Андреем Болтневым в главных ролях, сравнимый по популярности, возможно, лишь с "Семнадцатью мгновениями весны" и "Местом встречи изменить нельзя".
Режиссером нового "Противостояния" стал Тимур Алпатов ("Диверсант. Идеальный штурм", "Художник", "Золотая орда"), в главных ролях заняты Владимир Вдовиченков, Карина Андоленко и Алексей Гуськов. Съемки сериала "Противостояние" проходили в Москве, Санкт-Петербурге и на Черноморском побережье.
Главные герои - полковник Костенко (Владимир Вдовиченков) и его новый помощник, молодой лейтенант Тадава командируются в Магадан для расследования необычного убийства. Почерк преступника выводит их на аналогичный случай, имевший место в конце Великой Отечественной войны. Чтобы вычислить опасного рецидивиста следователям не остается ничего другого, кроме как попытаться нащупать связь событий и отыскать следы его преступлений одновременно в прошлом и настоящем...
Тимур Алпатов, режиссер, рассказывает о сериале:
"Наше "Противостояние" - это классический детектив, напряженный триллер. Для меня он в первую очередь о борьбе добра со злом".
А вот слова Алексея Гуськова, исполнителя роли Кротова:
"Юлиан Семенов - большой писатель. В советской литературе он занимает особенное место, разрабатывал и совершенствовал жанры полицейского и политического детективов. Поэтому совсем не удивляюсь популярности фильмов и сериалов по его книгам. Кроме того, помимо сюжетных коллизий, ему были всегда важны характеры героев, так что играть в фильмах по его сценариям - актерское удовольствие. Мне было очень интересно принять участие в "Противостоянии", даже несмотря на существование классического фильма. Идут годы, сменяются поколения, и одной-единственной экранизации становится мало, книга превращается в медленно уходящий в забвение памятник. С годами меняется язык кино. Скажем, сейчас куда более быстрое восприятие информации. И потом, когда я читал сценарий, то увидел множество сцен из романа Семенова, которые не вошли в старую кинокартину. Поэтому мы делаем новое, свое кино на основе известного и увлекательного детектива".