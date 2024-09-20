Сериал «Противостояние» выйдет в трех онлайн-кинотеатрах сразу

26 сентября состоится премьера сериала Первого канала в онлайн-кинотеатрах Кино1ТВ, "Иви" и "Кинопоиск".

© кадр из сериала «Противостояние»

"Противостояние" - один из самых известных остросюжетных советских детективов. В основу сюжета повести Юлиана Семенова, написанной им в 1979 году, положены реальные события. По книге в 80-х был снят культовый одноименный телесериал с Олегом Басилашвили и Андреем Болтневым в главных ролях, сравнимый по популярности, возможно, лишь с "Семнадцатью мгновениями весны" и "Местом встречи изменить нельзя".

Режиссером нового "Противостояния" стал Тимур Алпатов ("Диверсант. Идеальный штурм", "Художник", "Золотая орда"), в главных ролях заняты Владимир Вдовиченков, Карина Андоленко и Алексей Гуськов. Съемки сериала "Противостояние" проходили в Москве, Санкт-Петербурге и на Черноморском побережье.

Главные герои - полковник Костенко (Владимир Вдовиченков) и его новый помощник, молодой лейтенант Тадава командируются в Магадан для расследования необычного убийства. Почерк преступника выводит их на аналогичный случай, имевший место в конце Великой Отечественной войны. Чтобы вычислить опасного рецидивиста следователям не остается ничего другого, кроме как попытаться нащупать связь событий и отыскать следы его преступлений одновременно в прошлом и настоящем...

Тимур Алпатов, режиссер, рассказывает о сериале:

"Наше "Противостояние" - это классический детектив, напряженный триллер. Для меня он в первую очередь о борьбе добра со злом".

А вот слова Алексея Гуськова, исполнителя роли Кротова: