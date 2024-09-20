По книгам Кира Булычева снимут несколько фильмов

Останавливаться на картине «Сто лет тому вперед» «Кинопоиск» не намерен и снимет сразу несколько новых фильмов и сериалов по произведениям советского фантаста Кира Булычева, заявили на презентации нового сезона онлайн-кинотеатра, сообщает «Российская газета».

© скриншот из фильма «Сто лет тому вперед»

Как отмечается, на основе книг Булычева будет создана целая франшиза.

В ходе презентации рассказали и о других проектах «Кинопоиска», среди которых сериал «Монастырь» с Марком Эйдельшьтейнои и Филиппом Янковским в главных ролях, а также сериалы «Мажор в Дубае» и «Майор Гром».

Ранее стало известно, что Андрей Максимов сыграет Маяковского в сериале о жизни Лили Брик, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».