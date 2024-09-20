Егор Крид исполнит главную роль в психологическом триллере «Вниз»

Певец Егор Крид исполнит главную роль в новом психологическом триллере «Вниз», сообщает газета «Культура».

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Съемки фильма уже начались в Москве. Режиссерское кресло на проекте занял Марюс Вайсберг, который ранее снял «Любовь в большом городе» и «Конец славы».

В центре сюжета - пара влюбленных, которая застряла в кабине лифта в одном из московских небоскребов. При этом вместе с ними оказался человек, который многое о них знает.

Ранее стало известно, что в России снимут экранизацию игры Atomic Heart, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».