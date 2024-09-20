Кинокритик оценил возможный успех экранизации шутера Atomic Heart

Аудитория экранизации компьютерной игры будет состоять, прежде всего, из ее фанатов, отметил в эфире НСН Давид Шнейдеров.

© Кадр из трейлера видеоигры "Atomic Heart"

Заинтересует ли россиян экранизация российского шутера Atomic Heart – большой вопрос, поскольку в России еще не было подобного опыта, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что «Кинопоиск» работает над экранизацией шутера Atomic Heart. Съемки начнутся в 2025 году, сценарий напишет Роман Кантор, который участвовал в создании фильма «Мастер и Маргарита» (2023) и сериала «Эпидемия» (2019). Работа над проектом идет под совместным креативным контролем со студией Mundfish – разработчиком Atomic Heart. Точная дата выхода экранизации не уточняется, но речь идет о периоде до 2029 года.

«Слышал про игру, но не видел. Много про нее читал, представляю, про что эта игра. Заинтересует ли фильм или сериал – это большой вопрос. Экранизация компьютерных игр не российская история. У нас нет подобных опытов как в США с экранизацией «Doom», «Обитель зла» и другими играми, которые экранизированы. Надо сказать, что и в Америке тоже экранизация компьютерных игр история неоднозначная. Потому что, скажем, та же «Обитель зла», несмотря на звезду Милу Йовович, поначалу была успешной, но в конце концов скатилась к фильмам категории «Б». «Doom» хорошего режиссера Анджея Бартковяка провалился вообще. В России есть опыт экранизации комиксов «Майор Гром», но оба фильма провалились в прокате. Поэтому история непонятная», – сказал Шнейдеров.

По его словам, аудитория экранизации Atomic Heart будет состоять, прежде всего, из фанатов компьютерной игры.

«С одной стороны, у нас нет опыта экранизации компьютерных игр и неизвестно, как воспримет российская аудитория фильм про российский компьютер на игре. Все-таки, это не Marvel, не DC… Аудитория будет, прежде всего, та, которая играет в Atomic Heart. Потому что, как с тем же «Майором Громом», когда была презентация фильма, пришло огромное количество фанатов комиксов про Грома. Но, видимо, именно этим количеством фанатов вся аудитория и ограничилась. Поэтому фильм в прокате прошел плохо. Возможно, что фанаты компьютерной игры с удовольствием пойдут. Вопрос, сколько их будет и какого они будут возраста. Скорее всего, это достаточно юные зрители, которых не так много», – добавил собеседник НСН.

Atomic Heart – одна из самых популярных видеоигр последних лет. Шутер от первого лица вышел в феврале 2023 года, всего через две недели после Hogwarts Legacy, масштабной игры по вселенной «Гарри Поттера». При этом Atomic Heart удалось потеснить всемирный хит и возглавить чарты продаж цифрового сервиса Steam. Производством игры занималась основанная в 2017 году студия Mundfish. Для нее Atomic Heart, по сути, стала первым крупным проектом.

Действие игры разворачивается в 1955 году в альтернативной версии Советского Союза. Главное отличие мира Atomic Heart от нашей реальности в том, что там изобрели новую материю, известную как полимер. Ее открытие и изменило ход всей истории, а стоял за ним в середине 1930-х гениальный (и вымышленный) советский ученый Дмитрий Сеченов, передает «Радиоточка НСН».