В Москве пройдет кинофестиваль для поддержки людей с нарушениями слуха

III Международный кинофестиваль для поддержки людей с нарушениями слуха "Мир сквозь тишину" пройдет в Москве 20 и 21 сентября. В 2024 году организаторы получили более 2 тыс. заявок, сообщил президент - художественный руководитель кинофестиваля "Мир сквозь тишину" Александр Гениевский на пресс-конференции в ТАСС.

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"Это уже третий фестиваль. Сначала было очень тяжело. Постепенно легче и легче. Приходят разные люди: слышащие, глухие. Они помогают морально, физически, финансово. Мы двигаемся вперед. На наш фестиваль начали подавать заявки с 24 февраля. Мы в этом году получили более 2 тыс. заявок", - рассказал Гениевский.

Он отметил, что фильмы на фестивале рассказывают о жизни неслышащих людей, а также наглядно демонстрируют их безграничные возможности и разнообразие интересов. По его словам, большинство интересных картин в 2024 году представит Иран.

В течение двух дней на фестивале будут представлены российские и зарубежные фильмы из 13 стран, имеющие прямое отношение к изображению жизни и культуры неслышащих людей. Все фильмы озвучены и снабжены русскими субтитрами.

Жюри фестиваля отберет лучшие картины, представленные в конкурсной программе. Победители в 11 номинациях получат награды и подарки.