Опубликован дублированный трейлер хоррора «Замри»

На этой неделе кинокомпания Global Film опубликовала дублированный трейлер хоррора «Замри». Одним из продюсеров фильма ужасов выступает Сэм Рэйми, постановщик трилогии «Человек-паук» с Тоби Магуайром.

© Кадр из трейлера фильма "Замри"

Также из ролика стало известно, что лента выйдет в кинотеатрах России 24 октября — одновременно со всем остальным миром.

Видео доступно на YouTube-канале Global Film. Права на видео принадлежат Raimi Productions.

Фильм расскажет об «опытном убийце, который вводит убитой горем женщине парализующее вещество. Она должна бежать, бороться и прятаться, прежде чем её тело полностью отключится».

Главные роли исполнили Келси Эшбилл, Финн Уиттрок и Дэниел Фрэнсис. Режиссёрами картины выступили Адам Шиндлер и Брайан Нетто.