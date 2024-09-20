Топ-7 сериалов, которые стоит посмотреть

Чуть ли не каждую неделю выходят новые сериалы. Шикарные скриншоты, симпатичные актеры! Садишься смотреть — полный шлак и разочарование. К счастью, так происходит не всегда: некоторые проекты действительно стоят потраченного времени.

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Осень, скука, идти никуда не хочется — отличный повод укутаться в плед и посмотреть годный сериальчик. Это подборка проектов, которые действительно хочется досмотреть до конца.

«Грешница»

У Коры (Джессика Бил) все хорошо: муж, сын, счастливая жизнь. Однажды семья решает сделать вылазку на пляж, отдохнуть и развеяться. Ребенок играет, мать чистит фрукты… Вдруг Кора берет нож и наносит удары парню, отдыхающему по соседству. В полиции она признает вину, но абсолютно не понимает, как такое могло произойти. Детектив (Билл Пулман) решает разобраться в ситуации и начинает углубляться в жизнь обвиняемой…

Так начинается сериал «Грешница», свежий проект Netflix. Создатели дают сложную психологическую драму, где одна тайна идет за другой, а сюжет держит зрителя во все большем напряжении от серии к серии. Здесь и сложные личные отношения, и темные загадки прошлого, и детективная линия. Учитывая несколько успешных проектов команды Netflix, «Грешницу» определенно стоит посмотреть.

Добрый и милый школьный учитель пытается продраться сквозь лавину проблем своих учеников, чересчур избалованных безнаказанностью и потаканием родителей.

Таким небогатым описанием Hulu поведали о своем проекте. Режиссер — Джонатан Крайсел. В интервью New York Times он сказал, что в ситкоме «Учитель английского» поставлены крайне серьезные вопросы о взаимодействии детей и педагогов, о влиянии родителей на воспитание и социализацию ребенка.

Надо сказать, проблема актуальная и для нашей страны из-за регулярно возникающих на этой почве прецедентов, так что сериал однозначно стоит посмотреть хотя бы для того, чтобы, возможно, самим взглянуть на вопрос под другим углом.

«Охотник за разумом»

1979 год. Молодой агент Холден Форд ловит преступников старыми проверенными методами: опросы, стукачи, архивы… Пока однажды ему не приходит в голову мысль: что, собственно, сделало убийц убийцами? Он начинает разговаривать с арестованными, выяснять подробности их жизни. В конце концов ФБР, относящееся скептически к начинаниям агента, признает его методику эффективной — и рождается термин «криминальная психология».

История основана на реальных событиях. Очередной проект Netflix обещает захватывающее психологическое погружение. В качестве консультантов компания приглашала реальных криминальных психологов, а также использовала текстовые и аудиозаписи настоящих допросов серийных убийц. Любителям сериалов с глубоким внутренним смыслом «Охотник за разумом» точно зайдет.

«Трасса»

В провинциальном городе девочка расстреливает спящую семью и пытается покончить с собой. Ее спасает сосед, услышавший выстрелы. Следователь Эльвира берется за дело. В это же время в город возвращается Светлана — женщина с темным прошлым. Она разыскивает приемную дочь, сбежавшую в поисках настоящих родителей. Волей случая женщины знакомятся и понимают, что оба события странно связаны…

Русский сериал «Трасса» интересен в первую очередь создателями — сценаристом Олегом Маловичко и режиссером Душаном Глигоровым. Именно они в свое время сняли сериал «Хрустальный» — психологический триллер о поиске маньяка, получивший огромное количество премий. Уже одно это — верный признак того, что «Трасса» зрителя не разочарует.

«Гротеск»

В маленьком городке происходит серия убийств. Дело поручают детективу Лоис Трайон. Ей берется помогать местная жительница Меган, католическая сестра и по совместительству журналистка. Расследование приводит к неожиданным результатам…

Казалось бы, не слишком многообещающее описание сериала, если бы не режиссер Райан Мерфи — обладатель «Золотого глобуса» («Американская история ужасов»). Мини-сериал FX обещает захватывающее приключение, от которого невозможно оторваться.

«Она же Грейс»

Середина XIX века. Молодая девушка нанимается в богатые дома служанкой. Происходит убийство. Кроме женщины и трупа, в доме никого не было. Служанка путается в показаниях и сама до конца не понимает: может быть, убийца и правда она… Молодой доктор решает помочь девушке и разобраться, что случилось на самом деле.

Сюжет чем-то схож с «Грешницей», но будет много отличий. Уже один тот факт, что перед нами очередная удачная экранизация романа Маргарет Этвуд («Рассказ служанки»), — отличный повод хотя бы познакомиться с героями.

Френк Касл, бывший военный, уничтожает целый наркокартель, мстя за убитую семью. Закончив, он пытается начать жить сначала, но на него выходит Микро — хакер, который много знает о смерти его родных. Вместе они начинают расследование и обнаруживают целую шпионскую организацию внутри правительства…

В этом проекте Netflix нет никаких психологических сложностей. Касл — убийца, после допроса он не поведет преступника в полицию. За самим процессом, как герои идут по хлебным крошкам к главному злодею, наблюдать действительно интересно: начнете смотреть вечером — будьте готовы не спать ночь. Помимо прочего, в сериал вшита некая флешбэк-линия, позволяющая лучше понять, отчего Френк Касл стал таким.