В России выйдет новый фильм с Генри Кавиллом и Джейком Джилленхолом

В рамках презентации "Кинопоиска", прошедшей вчера вечером, был анонсирован новый фильм Гая Ричи, который выйдет в России.

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Фильм называется "Вне закона" - и, судя по продемонстрированному на мероприятии трейлеру, представляет собой типичный комедийный боевик Ричи.

Синопсис ёмок: "Группа бойцов разбирается с крупными кражами и возвращает похищенные миллиарды долларов".

В главных ролях - новые любимчики режиссёра Джейк Джилленхол и Генри Кавилл. Прекрасный пол представлен Розамунд Пайк.

Премьера намечена на следующий год.