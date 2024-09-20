Топ-10 лучших сериалов HBO в истории

10 лучших сериалов HBO в истории от Esquire
На этой неделе журналисты издания Esquire опубликовали большой материал, в котором перечислили 40 лучших сериалов HBO в истории. Первые три места в рейтинге заняли культовые шоу «Прослушка», «Клан Сопрано» и «Оставленные».
Топ-10 самых лучших сериалов HBO в истории
- «Прослушка» 2002-2008 год;
- «Клан Сопрано» 1999-2007 год;
- «Оставленные» 2014-2017 год;
- «Наследники» 2018-2023 год;
- «Вице-президент» 2012-2019 год;
- «Игра престолов» 2011-2019 год;
- «Умерь свой энтузиазм» 2000-2024 год;
- «Секс в большом городе» 1998-2004 год;
- «Дэдвуд» 2004-2006 год;
- «Барри» 2018-2023 год.
С полным списком можно ознакомиться по ссылке.