Топ-10 лучших сериалов HBO в истории

На этой неделе журналисты издания Esquire опубликовали большой материал, в котором перечислили 40 лучших сериалов HBO в истории. Первые три места в рейтинге заняли культовые шоу «Прослушка», «Клан Сопрано» и «Оставленные».

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Топ-10 самых лучших сериалов HBO в истории

«Прослушка» 2002-2008 год;

«Клан Сопрано» 1999-2007 год;

«Оставленные» 2014-2017 год;

«Наследники» 2018-2023 год;

«Вице-президент» 2012-2019 год;

«Игра престолов» 2011-2019 год;

«Умерь свой энтузиазм» 2000-2024 год;

«Секс в большом городе» 1998-2004 год;

«Дэдвуд» 2004-2006 год;

«Барри» 2018-2023 год.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.