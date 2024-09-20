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10 лучших сериалов HBO в истории от Esquire

На этой неделе журналисты издания Esquire опубликовали большой материал, в котором перечислили 40 лучших сериалов HBO в истории. Первые три места в рейтинге заняли культовые шоу «Прослушка», «Клан Сопрано» и «Оставленные».

Топ-10 лучших сериалов HBO в истории
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Топ-10 самых лучших сериалов HBO в истории

  • «Прослушка» 2002-2008 год;
  • «Клан Сопрано» 1999-2007 год;
  • «Оставленные» 2014-2017 год;
  • «Наследники» 2018-2023 год;
  • «Вице-президент» 2012-2019 год;
  • «Игра престолов» 2011-2019 год;
  • «Умерь свой энтузиазм» 2000-2024 год;
  • «Секс в большом городе» 1998-2004 год;
  • «Дэдвуд» 2004-2006 год;
  • «Барри» 2018-2023 год.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Фильмы и сериалы
Прослушка
Клан Сопрано
Оставленные