Кинотеатры США потратят более двух миллиардов долларов на модернизацию кинозалов

Крупнейшие киносети США и Канады объявили о крупнейшей модернизации своих кинотеатров за многие годы. Компании планируют потратить около $ 2,2 млрд на улучшение более чем 21 000 кинозалов, чтобы соответствовать современным трендам.

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Как объяснил глава Национальной ассоциации владельцев кинотеатров Майкл О’Лири, спрос на кино на большом экране после пандемии стремительно растёт, как растут и запросы публики. В ближайшие годы в кинотеатрах улучшат оборудование для демонстрации изображения и воспроизведения звука, поставят более удобные кресла и разнообразят буфет.

Масштабные изменение в кинотеатрах США наверняка станут поводом для киносетей по всему миру также пересмотреть свои стандарты к кинопоказам. Ранее пользователи многих стран жаловались, что смотреть кино дома стало попросту приятнее из-за несоблюдения базовых норм чистоты и качества изображения в залах.