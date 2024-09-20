Владимир Ефимов рассказал о программе комплексного развития «Москино»

Участки общей площадью свыше 142 гектаров в районе Троицк реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Площадки предназначены для расширения кинопарка «Москино». Соответствующий проект решения опубликован на портале правительства Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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«В районе Троицк на территории площадью свыше 142 гектаров, относящейся к уникальному комплексу – кинопарку “Москино”, планируется построить павильоны и стационарные площадки для проведения натурных киносъемок. Общая площадь возводимой недвижимости может превысить 2,1 миллиона квадратных метров. Проект включает в себя 24 участка, площадь которых варьируется от 0,01 до 80,86 гектара», — рассказал Владимир Ефимов.

Площадки находятся вблизи деревни Юрово, недалеко от Калужского шоссе, и обладают высокой транспортной доступностью. Часть земельных участков свободна от застройки. Также в проект комплексного развития вошли неэффективно используемые территории с ветхими строениями, в том числе бывший заброшенный лагерь «Чайка».

«Установленные виды разрешенного использования земельных участков позволят в рамках реорганизации создать различные павильоны и конструкции для съемок фильмов, а также возвести стационарные площадки, в том числе фестивальные и концертные. Кроме того, на участках могут появиться сооружения для инженерного обслуживания, склады и мастерские для производства декораций, объекты для размещения съемочных групп и посетителей кинокластера, кафе и магазины. Здесь обустроят парковые зоны и проложат дороги», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

В прошлом году для расширения территории кинопарка город предоставил 10 земельных участков общей площадью 138,4 гектара вблизи деревни Юрово в ТиНАО.

Ранее президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли первую очередь кинопарка «Москино».

Кинопарк «Москино» — часть проекта «Москва — город кино» и объект столичного кинокластера. На первом этапе его развития построили 18 натурных площадок и четыре павильона. Масштаб и разнообразие декораций и инфраструктурных возможностей кинопарка уникальны для международных кинорынков. В кинопарке Москино есть декорации для съемок исторического кино и сериалов, современных картин и сказочных фильмов для семейного просмотра – например, Москва 1940-х годов и современная столица с центральными улицами, переулками и дворами, Соборная площадь Москвы Петровской эпохи, древнерусский город, декорации вокзала, аэропорта, партизанской деревни и другие. Московский кинокластер станет крупнейшим в мире, превосходя по площади и возможностям студии в других странах.

На территории кинопарка проводятся групповые экскурсии для детей и взрослых, которые знакомят людей с историей киноискусства, процессами производства, техническими особенностями и востребованными в киноиндустрии профессиями. Сегодня разработаны четыре маршрута: обзорная прогулка «Мир кино» с демонстрационным мастер-классом по гриму, профнавигационная экскурсия для детей от 10 лет «Камера! Мотор!», ознакомительный маршрут «Киноэкспедиция» и детская экскурсия-квест «Стоп! Снято!».

Московский кинокластер — это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает правительство Москвы в рамках проекта Сергея Собянина «Москва – город кино». В структуру московского кинокластера входит кинопарк «Москино» в ТиНАО, Киностудия имени Максима Горького на трех площадках — Рязанском проспекте, улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде, сеть кинотеатров «Москино», кинокомиссия и киноплатформа «Москино».

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.