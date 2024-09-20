Сергей Собянин объяснил, как «Москино» помогает в организации съемок

Киноплатформа Москино помогает организовывать кино-, теле- и видеосъемки в столице. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.

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На Киноплатформе представлено около 700 мест, включая парки, улицы, вокзалы, площадки кинофестивалей, дворцы и библиотеки, а также павильоны крупнейших киностудий города, которые можно забронировать.

В этом году добавились новые возможности для горожан — можно регистрироваться на проект «От идеи до премьеры» и мероприятия «Ночь кино».

— За год работы Киноплатформу Москино посетили почти 140 тысяч человек, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли первую очередь кинопарка «Москино». Это одна из основных площадок Московского кинокластера — глобального проекта, который строится и реализуется в российской столице. Также в состав кинокластера войдут три киностудии имени Горького — на улице Сергея Эйзенштейна, в Валдайском проезде и на Рязанском проспекте. Последняя станет крупнейшей киностудией в России. Ожидается, что к 2030 году 80 процентов российских фильмов будут сниматься на базе инфраструктуры Московского кинокластера.

Благодаря кинопарку «Москино» индустрия получила возможность профессионально, масштабно и удобно снимать любой материал для широкой аудитории. Об этом сообщил актер Евгений Миронов. На локации «Арсеньев» можно снимать исторические картины. Пространство позволяет выполнять все съемочные работы в одном месте и не переезжать на другую локацию. По его словам, декорация является одной из самых больших в Европе.