В Сербии показали фильм о «майдане» и репрессиях на Украине

В Сербии прошла премьера документального фильма Эмира Кустурицы «Люди Христовы. Наше время» — о «майдане», репрессиях на Украине и гонениях на церковь.

© РИА Новости

Показ картины благословил Патриарх Сербский Порфирий.

В фильме свои истории рассказывают украинцы: миссионер и философ Руслан Калинчук и священник Николай Могильный.

Кустурица убеждён, что ленту необходимо показать во всех сербских школах, чтобы противодействовать попыткам «убить в людях Бога «мягкой силой».