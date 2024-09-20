Короткометражка юного москвича открыла кинофестиваль MosFestFilm

Кинофестиваль MosFestFilm открыла работа 17-летнего режиссера Андрея Арчакова о сестре Петра I.

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17 сентября 2024 в московском в кинотеатре Global Cinema стартовал V Международный кинофестиваль «МосФестФильм». В программе порядка 75 киноработ, отобранных жюри к показу. Фильмом Открытия фестиваля стала картина молодого кинорежиссера из Москвы Андрея Арчакова «Первая на русском троне» — о царевне Софье, старшей сестре Петра I.

«Первая на русском троне»: костюмированный игровой исторический и полный драматизма и эмоций короткометражный фильм. — Этот фильм вначале был задуман мной как пилот будущего полного метра, — рассказал Арчаков корреспонденту «ВМ». — Но после монтажа мы поняли, что он сам по себе завершенное произведение.

Режиссеру ленты Андрею Арчакову 17 лет. Причем это его вторая работа, а свой первый фильм «Екатерина II. Закат Великой» был снят мальчиком в 13-14-летнем возрасте, о чем «ВМ» писала летом 2022 года.

«Сразу после создания ленты о Екатерине II меня увлекла другая сильная личность — сестра Петра Великого царевна Софья, управлявшая нашей страной в конце XVII века, — рассказывает режиссер. — Я очень вдохновился ею, начал изучать литературу, дневал и ночевал в библиотеке имени Ленина. Прочел горы книг о ней! Ее боль и переживания, несправедливость, которая произошла в отношении нее, стали моей собственной болью. Это была очень талантливая, волевая, амбициозная женщина, которая хотела изменить Россию к лучшему, провести реформы. По масштабу личности она была не меньше Петра I. Но только потому, что она женщина, все эти идеи были задавлены и загублены ее окружением. Изначально ей (как и всем царевнам Руси) была уготована судьба дворцовой затворницы — вышивать, молиться. Но для Софьи Алексеевны, которая с детства старалась быть похожей и перенять опыт царицы Пульхерии — регента Византийской империи, которая правила при своем младшем брате императоре Феодоссии II в 414–421 годах, такие перспективы были совершенно чужды. Благодаря своей харизме, ей удалось не только получить блестящее образование, но и мудро править Россией с 1682 по 1689 годы, будучи регентом при младших братьях Иване и Петре. При Софье был заключён «Вечный мир» с Польшей, оставившей за Россией Киев, Смоленск, Чернигов и земли до Новгород-Северска; ей удалось подписать и первый русско-китайский Нерчинский договор. Она страстно защищала от старообрядцев, христианскую веру, подняла авторитет России в глазах союзников по Священной лиге. Это была потрясающая женщина, я захотел оживить ее историю в народной памяти».

Юный кинематографист поделилися с «ВМ» своей мечтой:

«Превратить мою 17-минутную короткометражку в настоящий полнометражный фильм или сериал и вывести его на большие экраны».

MosFestFilm — ежегодный фестиваль международного авторского кино в Москве, который был создан известным путешественником, писателем, кинорежиссером-документалистом Валерием Шаниным. Фестиваль включен Министерством культуры в перечень проводимых в РФ международных кинофестивалей. За 5 дней показов зрители увидят свыше 75 кинолент, отобранных жюри фестиваля. Очевидно, что на московском фестивале представлено многих работ российских режиссеров из многих регионов нашей страны. Из зарубежных фильмов в финальный отбор фестиваля прошли фильмы из Испании, Италии, ЮАР, Таиланда, Китая, Мексики, Великобритании, Бразилии, США, Венгрии, Швеции, Узбекистана, Чили и др. В этом году фестиваль открылся 17 сентября и продлится до 22 сентября.

Справка

Андрей Арчаков — один из самых молодых кинорежиссеров России и мира, живет в Москве.

В 2024 окончил московскую школу №1955 и поступил во ВГИК на факультет режиссуры кино.

Фильм «Первая на русском троне» уже получил 6 побед в различных номинациях на международных и всероссийских кинофестивалях: