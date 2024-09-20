Съемки фильма «Интерстеллар», режиссером которого стал Кристофер Нолан, прошли на высочайшем уровне благодаря сочетанию передовых технологий и научных исследований.

Одной из ключевых задач команды было создание реалистичной черной дыры, которая стала одним из центральных элементов сюжета. Для этого был привлечен знаменитый астрофизик Кип Торн, чей вклад в проект оказался бесценным. Торн консультировал команду, чтобы изображение черной дыры соответствовало последним научным представлениям о гравитации и кривизне пространства-времени.

Как снимали сцену погони в фильме «Матрица: Перезагрузка»

Один из самых впечатляющих аспектов работы над визуальными эффектами заключался в рендере черной дыры. Каждому кадру с участием этого объекта предшествовала сложная работа с компьютерной графикой, на создание одного кадра могло уходить до 100 часов. Компьютеры просчитывали взаимодействие света с искривленным пространством вокруг черной дыры, что привело к созданию реалистичного изображения аккреционного диска, который искажался под влиянием мощного гравитационного поля.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @kushdarya.