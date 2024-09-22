В Тверской области открылся фестиваль «Киновече»

В Тверской области начал работу XVIII Всероссийский фестиваль исторических фильмов "Киновече". В рамках мероприятия пройдут ретроспективные и премьерные показы, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

"Рады вновь принимать на тверской земле фестиваль, продолжающий выдающиеся традиции отечественного кинематографа, - привела слова губернатора пресс-служба правительства региона. - В Год семьи в России и год 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина на фестивальных площадках пройдут ретроспективные и премьерные показы фильмов, созданных с уважением к традиционным семейным, духовным и культурным ценностям нашего народа. В их числе - картины из золотого фонда советского кино, снятые в Верхневолжье и полюбившиеся многим поколениям зрителей".

Приветственные слова участникам фестиваля направили заслуженные деятели киноиндустрии Никита Михалков и Владимир Машков. Гостей также приветствовали актеры Дмитрий Харатьян, Екатерина Гусева, Анастасия Макеева, Александр Домогаров. В состав жюри, которое будет оценивать конкурсные картины, вошла актриса Валентина Теличкина.

"Киновече" во второй раз проходит в Тверской области. С 21 по 25 сентября показы состоятся в Твери, Ржеве, Кимрах, Конаково. В конкурсную программу вошли восемь полнометражных лент, в том числе российские премьеры. Зрителей ждут различные программы, среди которых "Без срока давности" Александра Звягинцева - документальные фильмы-расследования фашистских преступлений времен Великой Отечественной войны; "Страна поэтов" - фильмы, посвященные Пушкину, поэтам-шестидесятникам; "Культурная дипломатия" - программа по случаю Года культуры России и Китая. Открыли фестиваль картины "Пять сыновей Марии" и "Девчата".

Фестиваль проходит при поддержке правительства Тверской области, Президентского фонда культурных инициатив, Российского военно-исторического общества и московской киностудии "Сагиттариус-Д". ТАСС является генеральным информационным партнером кинофестиваля. ТАСС в дни фестиваля организовал в Тверском академическом театре выставку фотографий из своего архива, посвященных русско-китайской дружбе - около 20 снимков представил отдел внешних коммуникаций информационного агентства.