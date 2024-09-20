19 сентября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась презентация нового сезона «Кинопоиска». Оригинальные проекты площадки представили директор по контенту Николай Буц и руководитель «Плюс Студии» Михаил Китаев.

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В скором времени на площадке выйдут сериал-головоломка «Прометей» с Любовью Аксеновой и Филиппом Янковским, сериал Владимира Мирзоева по произведению Федора Достоевского «Преступление и наказание» — самый ожидаемый оригинальный сериал этого сезона стартует на сервисе 26 октября. Также в новом сезоне пользователей «Кинопоиска» ждут четвертый сезон «Триггера» с Максимом Матвеевым в главной роли, третий сезон «Метода», вторые сезоны сериалов «Монастырь» и «Кибердеревни», спин-офф проекта «Беспринципные: Непреклонный возраст» и многие другие картины.

«По-хорошему завидую зрителям „Кинопоиска“, потому что их действительно ожидает большой объём контента. Конечно, у меня есть фавориты, но я бы даже не хотел выделять какой-то один, такая богатая палитра новых проектов достойна того, чтобы оценить все. Безумно рад за коллег, которых мы увидим в фильмах и сериалах нового сезона, а также горжусь сыном, ставшим частью этой обоймы профессионалов. Кстати, проекты с моим участием тоже анонсировали на сегодняшней презентации — целых два, так что давайте и дальше смотреть хорошее кино. Оно у нас на высоком уровне», — сказал на презентации Игорь Верник.

Также в этом сезоне выйдут фильм «Руки вверх», картина, победившая на Каннском кинофестивале, «Анора», сказка «Огниво» от создателей «По щучьему велению», блокбастер «Волшебник изумрудного города» и два продолжения оригинальных проектов «Кинопоиска»: «Мажор в Дубае» и «Король и Шут. Фильм».

Для выхода в свет многие звезды выбрали наряды из кожи: Тина Канделаки появилась в костюме коричневого цвета, Полина Гагарина — в платье на одно плечо, а Мария Миногарова — в юбке с эффектным разрезом. Дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя Анна продолжает демонстрировать на мероприятиях стройные ноги. В этот раз она дополнила короткий наряд серьгами Chanel.

Гостями вечера также стали Юрий Быков, Роман Прыгунов, Иван Янковский, Сергей Капков, Мурад Османн, Мария Андреева, Сабина Ахмедова, Владимир Маслов, Снежана Самохина, Денис Шведов, Нино Нинидзе, Лев Зулькарнаев, Иван Добронравов, Анна Банщикова, Маруся Климова, Катерина Ковальчук, Таша Белая, Анна Слю, Полина Денисова, Тимофей Кочнев, Алексей Жидковский и многие другие.

Фото звезд с презентации — в галерее NEWS.ru.