Восемь свежих сериалов, которые скрасят осенний вечер

Осенним вечером нет развлечения лучше, чем устроиться на диване с пледом под свежий сериал. Каждую неделю онлайн-сервисы радуют нас новинками — «Клопс» не смог пройти мимо и составил подборку многосерийных лент от зарубежных и отечественных режиссёров.

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Зарубежные

«Зорро» 18+

Благородный дон Диего де ла Вега (Жан Дюжарден), давно оставивший геройскую жизнь и мирно существующий в статусе мэра Лос-Анджелеса, сталкивается с коррумпированным бизнесменом. Зорро хотел бы вновь взять в руки рапиру, надеть маску и сесть на коня, но ситуацию осложняют отношения с женой (Одри Дана) и отцом (Андре Дюссолье).

Режиссёрами выступили Эмили Нобле и Жан Батист Сорель. Для съёмок в Испании построили масштабные декорации.

«Идеальная пара» 18+

Во время свадебного сезона на живописном острове Нантакет состоятельная семья готовится к торжеству, как вдруг на берегу обнаруживают труп. Под подозрением оказываются все участники церемонии, в том числе известная детективная писательница (Николь Кидман), её муж (Лив Шрайбер) и сын (Билли Хоул).

Режиссировала сериал оскароносная Сюзанна Бир, известная своими работами над «Ночным администратором»16+ и «Отыграть назад»18+. Сюжет основан на одноимённом романе Элин Хильдебранд.

Молодой детектив Джек Кэффри (Аквели Роач) недавно получил повышение и теперь может самостоятельно расследовать убийства. Однако дело, которое волнует его сильнее всего, это таинственная пропажа младшего брата. Детектив использует своё служебное положение, чтобы незаконно проверить дом подозреваемого и покончить с призраками прошлого.

Один из режиссёров «Волка», Кристоффер Нюхольм, известен своими работами о детективах и искателях приключений — «Молодым Морсом»18+ и «Табу»18+.

«Как умереть в одиночестве» 18+

Сотрудница аэропорта Мэл (Наташа Ротуэлл) боится не только высоты, но и кардинальных изменений. Погрязнув в рутине, она существует без особого энтузиазма, пока случайно не получает травму на работе. Очнувшись после несчастного случая, Мэл осознаёт своё одиночество: в графе «Контакты для экстренной связи» она указала лишь собственный номер. Решив, что жизнь слишком коротка, чтобы упускать возможности, она пытается наверстать упущенное.

Наташа Ротуэлл стала шоураннером проекта. Режиссёром выступила Шери Давани.

Российские

«Комбинация» 18+

Сюжет основан на истории первой в Советском Союзе женской поп-группы. В 1988 году Александр Шишинин (Никита Кологривый), вдохновлённый рождением дочери, создаёт музыкальный коллектив. Группа идёт к успеху, несмотря на проблемы и личные трудности солисток Алёны Апиной (Анастасия Уколова) и Татьяны Ивановой (Елизавета Базыкина).

Режиссёр Никита Власов прежде снимал сериалы «В Бореньке чего-то нет»18+ и «Лада Голд»18+.

«Игры» 16+

Сериал предлагает зрителям погрузиться в атмосферу подготовки к Олимпиаде-80, когда Москва стала центром мирового внимания. Сын влиятельного функционера Игорь Зорин (Григорий Верник) получает назначение в оргкомитет игр, его начальницей становится строгая и принципиальная Ирина Светлова (Мария Карпова). Эти двое станут свидетелями и участниками событий не только спортивных, но и политических.

В съёмках принимали участие Юрий Стоянов, сыгравший Леонида Брежнева, и Алексей Серебряков, воплотивший на экране отца Игоря. Режиссировал сериал Евгений Стычкин.

«Трудная» 18+

Влада (Кира Медведева) с детства отличалась трудным характером и недоверием к окружающим. Допустив серьёзную ошибку в прошлом, она отбывает наказание и мечтает начать жизнь с чистого листа. Однако на пути к свободе девушке предстоит преодолеть не только свои страхи и сомнения, но и противостоять внешним обстоятельствам.

Режиссёр Оксана Барковская известна работами над «подростковыми» проектами. В её фильмографии сериалы «Новенькие»18+, «Дом Светофоровых»6+ и «Система»18+.

«Третье сентября» 18+

Накануне собственной свадьбы Витя (Павел Рассомахин) просыпается после бурной вечеринки и узнаёт, что невеста (Арина Постникова) его бросила. Пытаясь всё исправить, парень попадает во временную петлю и много раз переживает один день.

Музыкальная комедия Феликса Герчикова напоминает свадебную версию «Дня сурка»12+. В актёрском составе задействованы Максим Лагашкин, Павел Деревянко, Алика Смехова и Юлия Топольницкая. Особую изюминку фильму придает камео Михаила Шуфутинского, автора знаменитой песни «3 сентября», который появляется в роли водителя такси.