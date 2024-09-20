«Дэдпул и Росомах» обошел «Мстителей» и стал пятым самым кассовым фильмом Marvel

20 сентября фильм «Дэдпул и Росомах» обошёл первых «Мстителей» по сборам в США — картина заработала в домашнем прокате более $ 623 млн. Подобный результат также позволил ленте занять пятую строчку в рейтинге самых кассовых фильмов Marvel в стране.

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Новый «Дэдпул» уже обошёл показатели «Железного человека 3» ($ 1,2 млрд) и вошёл в топ-7 картин киновселенной по кассовым сборам. Впереди фильма находятся «Чёрная Пантера» ($ 1,33 млрд) и «Мстители: Эра Альтрона» ($ 1,39 млрд). Ко всему прочему, картина заняла 22-е место в рейтинге самых кассовых фильмов за всю историю.

«Дэдпул и Росомаха» рассказывает, как Дэдпулу выпадает шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание — спасти свою «небольшую вселенную», где он впервые встретится с неудачливым Росомахой.