На HBO вышла первая серия «Пингвина»: какой она получилась?

На канале HBO показали первую серию «Пингвина» — сериального спин-оффа «Бэтмена» Мэтта Ривза. К роли гангстера Освальда Кобба в нем вернулся Колин Фаррелл — по сюжету его герой будет бороться за власть в криминальном мире Готэма. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел дебютный эпизод «Пингвина» и рассказывает о положении вещей на готэмских улицах.

© Кадр из трейлера сериала "Пингвин"

Что там с балансом сил в расширенной киновселенной DC, который Дуэйн Джонсон грозился изменить своим «Черным Адамом», мы, к счастью, так и не узнаем — ту франшизу было решено свернуть и целиком перезагрузить под началом Джеймса Ганна и Питера Сафрана. А вот за судьбой баланса сил в Готэме, знакомом нам по «Бэтмену» Мэтта Ривза, понаблюдать удастся: Колин Фаррелл вернулся к роли гангстера Оза Кобба в сольном сериале «Пингвин», попутно, кажется, взбаламутив и баланс сил внутри компании Warner Bros. Discovery (шоу разрабатывалось и снималось для стриминга Max, но в конечном счете по старинке выходит на HBO).

Открывающая сцена пилотной серии, подзвученная главной темой Майкла Джаккино из оригинального «Бэтмена», убедительно воспроизводит «финчеркор»-эстетику Ривза и оператора «Дюны» Грега Фрэйзера. Следом, впрочем, визуальная составляющая шоу выдает свою телевизионность: в целях экономии тут все как бы разбавлено водичкой. Однако лицо сериал сохраняет — все-таки постановкой первых трех эпизодов занимались не последние люди, а тандем режиссера Крэйга Зобела и оператора Дэррана Тирнана, главным образом известный по триллеру «Охота». В области саундтрека преемственность соблюдена и вовсе буквально: сопровождает шоу музыка Мика Джаккино — сына «бэтменовского» композитора.

Руководит процессом шоураннерка-дебютантка Лорен Лефранк, которая до этого продюсировала шоу «Хемлок-Гроув», первые сезоны «Агентов «Щ.И.Т.», а также малоизвестный, но выдающийся сериал «Импульс» по вселенной «Телепорта» Дага Лаймана. Решение поставить женщину у штурвала «Пингвина» заведомо вызывало любопытство — все-таки не самый очевидный ход для шоу, которое метит куда-то в область маскулинных гангстерских драм. Первый час сериала подтверждает прозорливость такого выбора. Надо думать, под мужским началом герой Фаррелла, нацелившийся стать следующим королем Готэма после убитого босса Карлайла Фальконе (его вместо Джона Туртурро играет Марк Стронг, персонаж будет появляться во флешбеках), не обзавелся бы настолько колоритной соперницей, как Кристин Милиоти («Как я встретил вашу маму»), которая изображает фальконовскую дочку Софию, вышедшую из лечебницы Аркхэм.

По итогам пилота «Пингвин» располагается в иерархии криминальных сериалов явно выше совсем уж простенького, пускай и обаятельного «Короля Талсы» с Сильвестром Сталлоне (тот на днях зашел на второй сезон). Оттуда будто бы стянута линия с темнокожим пареньком, которого главный герой берет под бандитское крыло и назначает личным шофером: в «Пингвине» подобный образ достался Рэнзи Фелизу, уже игравшему сына мафиози в сериале Marvel «Беглецы». Но, безусловно, не дотягивает до легендарных «Сопрано» — хотя вусмерть загримированный Колин Фаррелл чем-то неуловимо напоминает Джеймса Гандольфини, который слишком тесно пообщался с мясорубкой и одним только лицом со шрамом не отделался. Хочется, конечно, верить, что прыжок из грязи в князи, в смысле переезд с Max на HBO, случился не на пустом месте. Однако «Пингвину» — как сериалу, так и герою — еще много кому и много что предстоит доказать.