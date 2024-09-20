Создатели «Американской истории преступлений» анонсировали сериал о семье Кеннеди

Создатели культового сериала «Американская история преступлений» Нина Джейкобсон и Брэд Симпсон готовят новый яркий проект! Шоу получило название «Американская история любви». Исполнительные продюсеры заверили, что процесс производства уже стартовал.

В центре первого сезона — отношения журналиста Джона Ф. Кеннеди-младшего (сына 35-го президента Соединённых Штатов) и публицистки Кэролин Бессетт. Пара встретилась ещё в 1992-м, поженилась, но спустя три года они вместе погибли в авиакатастрофе. Осторожно: будет сложно сдержать эмоции!

Дата релиза пока неизвестна, но о выходе сериала заговорили ещё в 2021 году. Однако Симпсон отметил, что они не сидят на месте и параллельно генерируют немало идей, жаль, что далеко не все доходят до зрителя.

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